Skryté krásy Izraele: Užít si můžete mnohem více než Mrtvé moře a Jeruzalém

Jeruzalém

Ve městě, ve kterém se mísí hned tři hlavní náboženství světa, si nesmíte nechat ujít především neopakovatelnou atmosféru. Minout byste neměli slavnou Chrámovou horu, mešitu al-Aksá a Zeď nářků. Průvodci vás určitě nasměrují i na proslulou Křížovou cestu nebo na Olivetskou horu s největším židovským hřbitovem světa.

Tel Aviv

Město, které se s Jeruzalémem nedá srovnávat. Tel Aviv neoplývá historií, kterou znají lidé téměř po celém světě, na druhé straně ale platí za ekonomické a kulturní centrum, které lze co do počtu kaváren a nočních barů přirovnat k evropským metropolím. Pokud přeci jen zatoužíte po troše dávné slávy, vypravte se do starobylého přístavního města Jaffa.

Nazaret a Betlém

Na severu země se nachází město, kde měl Ježíš Kristus prožít své mládí. V Nazaretu tak můžete obdivovat krásy baziliky Zvěstování, kde měl Marii o budoucím narození potomka říct sám archanděl Gabriel. Vyhnout byste se také neměli místu zvané Kána Galilejská, kde došlo k prvnímu zázraku, a Ježíš proměnil vodu ve víno. V Betlémě je zase z pochopitelných důvodů hlavním turistickým lákadlem chrám Narození Páně.

Mrtvé moře

Jezero na pomezí Izraele a Jordánka, které je přibližně desetkrát slanější než moře, je proslavené zejména svými léčivými účinky. Jeho návštěvu byste tak rozhodně neměli opomenout. Hned vedle něj se totiž nachází národní park a pevnost Masada zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Ejlat

Milovníkům vln a písečných pláží se nepochybně zalíbí u Rudého moře. Konkrétně v přístavním městě Ejlat. Ve městě na kraji Negevské pouště počítejte s opravdu vysokými teplotami a chladnějším mořem, které ale nabízí opravdu krásný podmořský život, takže na své si přijdou hlavně potápěči.