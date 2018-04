Pokud jste se rozhodli, že začnete se surfováním, nebo chcete jen objevit nová surfová místa, máme pro vás pár tipů. Jsou totiž destinace, které by pravý surfař rozhodně neměl minout.

Surfování v Evropě

Pokud chcete surfovat v Evropě, tak musíte rozhodně vyrazit na západ do Francie, Španělska nebo Portugalska, nikde jinde si bohužel moc nezasurfujete. Typické pro surfování v Evropě je studenější voda – bez neoprenu to prostě nejde, ale také velká rozmanitost surfových spotů a míst, kam můžete za vlnami vyrazit.

Hossegor, Francie

Hossegor je kolébkou evropského surfování a díky své atmosféře se nazývá Kalifornií Evropy. Za vlnami sem můžete vyrazit od června do září, kdy zde můžete na vlastní oči vidět jednu ze zastávek světové surfařské tour Quiksilver Pro France a potkat zde opravdové profesionály.

Kantábrie, Španělsko

Kantábrie nabízí odlehlejší a klidnější atmosféru, než jakou najdete ve Francii. Díky horám, které jsou nedaleko od písečných plážích, a útesům vás tato panoramata nikdy nepřestanou bavit. Celá oblast je velmi zelená a má charakter venkova, takže při procházce nepotkáte moc turistů, ale o to víc koní a stylových vesniček. Vlny na surfování v Kantábrii jsou velmi příjemné a ocení je jak zkušení surfaři, tak úplní začátečníci nebo rodiče s malými dětmi.

Lanzarote, Kanárské Ostrovy

Ideální surfové podmínky nabízí na jaře a na podzim. Jsou tedy vhodné pro ty, kdo se nemůžou dočkat léta anebo si léto chtějí protáhnout. Všechny ostrovy na Kanárech jsou sopečného původu a nabízí tak neuvěřitelné přírodní scenérie, které si zamilujete. Bydlení na pláži s výhledem na neskutečné západy slunce často způsobuje závislost. Ale pozor, pokud sem vyrazíte v létě, připravte se na silný vítr, který vám může pobyt znepříjemnit.

Surfování v Exotice

K surfování neodmyslitelně patří cestování, a tak za vlnami můžete vyrazit do všech koutů světa. V dnešní době už jsou téměř všechna místa k surfování na světě objevena, ale třeba budete mít i vy to štěstí a najdete pláž s vlnou, která bude jenom vaše!

Dominikánská republika

Oblast střední Ameriky nabízí nejen divoký noční život pro milovníky karibského rumu, ale také dokonalé vlny na plážích lemovanými kokosovými palmami. Karibská oblast je obecně velmi vyspělá, co se týče turistického ruchu, ale stále si drží svůj typický latinskoamerický styl života, kde mañana je odpověď na všechno. Vlny na surfování jsou zde především dopoledne a to v době od února do dubna.

Srí Lanka

Srí Lanka je zemí, kam surfování zavítalo poměrně nedávno a je zde stále co objevovat. Surfová sezóna je zde rozdělena na dvě období, od května do října se surfuje na východní části ostrova a od listopadu do března zase na jihu. Jižní část ostrova nabízí několik velmi kvalitních míst jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Může se ale nezřídka stát, že budou plně obsazená jinými surfaři. Jako surfaři začátečníci si opravdu pečlivě vyberte surfovou školu, kvalita výuky místních instruktorů je opravdu velice špatná. Návštěvu této země určitě spojte s dalším cestováním, jelikož projet se místním vlakem a ochutnat čaje přímo na čajových plantážích jsou zážitky, na které se nezapomíná.

Bali

Tento Indonéský ostrov nabízí jedny z nejlepších vln pro surfování na světě, ale to také přitahuje davy lidí, které sem každoročně vyrážejí. Vlny jsou zde spíše pro více pokročilé surfaře a pro ty, co se jim nevadí se dělit o svou vlnu s ostatními. Bali je nádherný ostrov, který má neskutečnou atmosféru, která vás dostane už na letišti a rozhodně se vyplatí ostrov procestovat. Není ale žádným tajemstvím, že tamní pláže jsou mnohdy plné plastů a jiných odpadků.