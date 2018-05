Trapasy na cestách: Jak se v Asii vyhnout faux pas

Chystáte se na cesty? Nečekají vás jen exotické destinace, jídlo a jazyk. Připravte se na to, že odlišné jsou často i zvyky a chování. Nespoléhejte se na to, co znáte z domova a z Evropy, třeba v Asii s tím můžete tvrdě narazit.

Znáte cestovatelský tip, který velí, ať si peníze schováte před kapsáři do boty? V Asii na něj rychle zapomeňte. Za tohle by vás mohli v Thajsku třeba i zavřít. Na bankovkách je tu vyobrazen král, jenž je pro Thajce zbožňovanou autoritou. A nohy jsou zase ta nejšpinavější část člověka. Kdo šlape na krále, uráží ho. A s ním i celý národ.

Naopak hlava je v Asii považována za posvátnou část. Dejte si pozor, pokud byste chtěli pohladit po vlasech třeba cizí dítě. Na to tu nemáte právo a zvlášť v Thajsku se to bude považovat za neslušné chování.

Ve Vietnamu a Číně si zase dejte pozor na smrkání. Je to trochu absurdní, protože Vietnamci i Číňané na veřejnosti bez okolků chrchlají a plivou kolem sebe. Smrkání do kapesníku jim ale považují za nepřijatelné.

S jedním českým zvykem naopak na dálném východě uspějeme. Stejně jako u nás, je i v jihovýchodní Asii zvykem se při vstupu do domu zouvat. Jednoduše proto, abyste do domu nenanosili špínu z ulice. Napoví vám práh - pokud na něm leží odložené boty, zujte se také. A pozor - platí to i pro vstup do chrámů.

V nich jsou turisté vítáni, jen by měli vždy myslet na vhodné oblečení - zakrytá musí být kolena i ramena, oděv by měl být volný. Pokud se setkáte s mnichem, nikdy byste se ho neměli dotknout, zvláště ženy. Pokud prochází kolem, ustupte a nechte ho projít. Měli byste stát níže než on a hlavu mít mírně skloněnou.

Mějte na paměti, že všechny sochy a obrazy znázorňující Buddhu, jsou pokládány za posvátné. Nedotýkejte se jich a nešlapejte na ně. V buddhistických zemích si dejte pozor také na to, abyste nenosili tričko s obrázkem Buddhy. Za velmi urážlivé je bráno i to, pokud si Buddhu necháte vytetovat.