Babiš boj s ČSSD vyhraje i bez vnitra, neschopná levice mu sama mete cestu. Komentář Petra Holce

Pusťte si (nejen) Okamuru v televizi a nejspíš se hned začnete zajímat, kde máte nejbližší atomový kryt. Babiš, lačný po moci, si s ním sice permanentně zahrává, protože se mu to mocensky hodí, ohledně vládnutí se teď ale radši vrací k ČSSD. Minulý čtvrtek tak rozhodlo vedení hnutí ANO a možná mu to ulehčila i čísla z posledních průzkumů volebních preferencí: podle nich totiž ANO mírně ztrácí a přenechává liberálnější voliče ODS a Pirátům.

V návratu Babiše k ČSSD samozřejmě není žádná velká láska. Čtyři roky spoluvládnutí ANO a sociální demokracie se rychle změnily v permanentní programovou i personální válku, když Babiš správně pochopil, že ČSSD ze všeho nejvíc připomíná armádu bez munice i velitele: palte s gustem do jejích řad a ona vám za to podá ruku. Nebo nastaví druhou tvář, jak říkával Ježíš, než ho ukřižovali. ČSSD se teď logicky cítí silnější, než když před zhruba týdnem nechala vyjednávání s ANO zkrachovat, a znovu si hned říká o vnitro. Možná ho i dostane, patřit jí ale stejně nebude.

I díky působení Milana Chovance na vnitru totiž Babiš dávno pochopil, že se ho politická konkurence snaží zničit reputačně, když už se jí to pořád nedaří politicky. A málokdo „umí“ reputaci tak jako policie, spadající právě pod vnitro. ČSSD možná uhraje ministra vnitra, jehož budou nonstop hlídat jeho podřízení v režii ANO. Pro ČSSD to bude spíš další Pyrrhovo vítězství.

Když totiž vnitro hraje tak životní roli jako nyní, nebývá zrovna portfoliem, s nímž se vyhrávají volby. Spíš naopak: Stanislav Gross, Ivan Langer i Milan Chovanec. Všechny tyhle velikány spojuje to, že byli hodně „silovými“ ministry vnitra, než…. Než v politice záhy skončili, právě vnitro jim zlomilo vaz. Být proto nyní adeptem ČSSD na tuhle toxickou funkci, nejvíc se pídím po tom, proč mě chce vlastní strana obětovat.

Pravda je, že i navzdory vládní kličce s Okamurou Babiš zůstává v lepší pozici než ČSSD. Právě jí i komunistům, kteří mají společnou vládu ANO s ČSSD posvětit ve Sněmovně, Babiš sebral nejvíc voličů v loňských volbách. Jenže v obou stranách se vlastně nic moc nezměnilo. ČSSD má sice nové vedení, k prvním vládním jednáním a ANO ale přistoupila, jako by ji voliči nedávno neztrestali sedmi procenty.

A stejně tvrdí muziku i KSČM, v jejímž politbyru nejspíš stále visí kalendář z roku 1972. Byly mi tehdy tři roky a moc si už nepamatuju, co přesně se stalo. Z nedávného dílu Archivu ČT24 jsem ale pochopil, že to musely být hodně špatné časy. Skoro všichni lidi tehdy vypadali jako šéf KSČM Vojtěch Filip. ČSSD s KSČM dávají Babišovi šanci rozkročit se ve vládě do moderní doby, a to aniž by se o to moc snažil.

V politice vždy rozhoduje dojem a vedle současné KSČM a ČSSD fakt není těžké vypadat líp a hrát roli prozápadního státníka. Jak ostatně ukazuje i útok USA, Británie a Francie na syrského zločince Asada. Babiš sice po nedělním setkání se Zemanem pro jistotu mírnil svou jasnou podporu vojenské akce, vedle „proruských“ reakcí komunistů i ČSSD ale ještě pořád nevypadal jako Putinův český emisar.

Bývalý premiér a šéf ODS Mirek Topolánek, jenž své straně zajistil v roce 2006 rekordní volební vítězství, tomu říkal měkký obal; myslel tím voliče, které jakákoli strana snadno ztratí, když je něčím zvábí konkurence. A právě měkký voličský obal ČSSD i KSČM Babiš vloni nabalil na sebe. Chytře, jen bez toho, že by „sovětským“ komunistům ukradl severokorejskou mentalitu i rétoriku a ČSSD vykradl vyšší daně nebo popírání socioekonomické reality.

Babiš se teď k ČSSD kvůli vládě vrací. A když se někam vracíte, tak v rámci dojmu respektu obvykle něco i přinášíte. V Africe, Asii nebo na Sicílii by Babiš šéfovi ČSSD Janu Hamáčkovi nejspíš nesl hlavu jeho dvojky Jiřího Zimoly, v Česku mu nakonec možná obětuje i vnitro. Po předchozím mediálním boji o resort to bude gesto, které ČSSD zbaví možnosti žádat víc. ANO i tak vstoupí do vlády s ČSSD se slušným náskokem. Zatímco jemu zbude volná většina pravé poloviny hřiště, ČSSD s KSČM se poperou o patnáctiprocentní chlívek před svojí společnou „levou“ vlastní bránou.