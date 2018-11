Babiš ml., Krym a video. Reakce politiků je ještě strašidelnější než nahrávka. Komentář Petra Holce

Video je samozřejmě strašidelné. Syn premiéra, žijící ve Švýcarsku pod dohledem lékařů, vypráví o tom, jak měl údajně kvůli kauze Čapí hnízdo na přání svého otce „zmizet“, takže po zastávce na Krymu nakonec skončil ve Švýcarsku, kde se dnes léčí a žije s matkou. Taky se logicky nabízí otázka, proč si k němu pro důvěryhodnější rozhovor nepřijela i policie, jež ho chce v rámci vyšetřování případu Čapí hnízdo vyslechnout. Když to svedou dva novináři, měla by to dokázat taky.

Možná ale jen nechtěla utrácet za benzín a prostě si počkala, až to za ni udělají reportéři. Po publikování videa totiž oznámila, že místo Babiše ml. nejdřív přátelsky vyslechne Kubíka se Slonkovou. Není to samozřejmě poprvé, co policie hledá pomoc i u investigativních novinářů. Nejen kauza Budišov, která kdysi taky začala televizním materiálem, až se nakonec úplně otočila a z původního hrdiny se stal zločinec, nicméně ukazuje, že i nám lidi rádi lžou.

Babiš ml. ve videu třeba nelže. Důvěryhodnost mu ale určitě nedodává ani to, že nejen screenshoty jsou schválně prezentované jako horor a premiérův syn je v nich ukazován jako „blázen“ zavřený někde v bunkru. Ještě strašidelnější než samotné video je ale reakce některých opozičních politiků na něj. Ti okamžitě vzali výpověď syna premiéra za doslovný fakt a začali hned připravovat pád vlády. K rezignaci vyzvali Babiše nejen TOP 09 či místopředseda lidovců Marian Jurečka. Proč ne, je to jejich práce a v opozici dokonce téměř jediná.

Ironie ovšem je, že tím jen popírají to, po čem v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo ještě nedávno volali: po nezávislosti policie. Díky videu s výpovědi jediného muže teď znovu ukazují, jak selektivně k její práci přistupují: když se jim hodí, rádi se jí zaštítí; když ne, ještě radši ji znesvětí. A stejně tak i práci novinářů. Policie totiž už před časem například řekla, že Babiše mladšího na Krym nikdo neunesl, což potvrdila i jeho matka.

Ano, Krym úplně není prémiovou turistickou destinací, tedy pokud nemáte slabost pro válku a ruštinu. Premiérova syna tam měl podle jeho slov odvézt spolupracovník Agrofertu Petr Protopopov, manžel psychiatričky Dity Protopopové, jež nyní rezignovala na post zastupitelky Prahy 8 za ANO a která pracovala na ministerstvu financí, když mu šéfoval Babiš. Jeho syn byl ale už před tím pacientem Národního ústavu pro duševní zdraví kvůli konfliktu s policií. Ve videu taky říká, že o jeho údajném únosu otec nevěděl.

„Něco s Čapím hnízdem jsem podepisoval, ale nevěděl jsem, co podepisuji,” říká v nahrávce taky premiérův syn. Právě tím, že Čapí hnízdo vlastnili v inkriminované době jeho syn a dcera a ne on a Agrofert, se Babiš před časem hájil ve Sněmovně. V případu se proto teď hraje i o psychickou způsobilost jeho dětí, v níž věří policie. Aspoň že chtějí video s Babišem ml. prověřit Pavel Zeman a Lenka Bradáčová, nejvyšší státní zástupce a vrchní státní zástupkyně.

„Vyžádám si informaci od dozorového státního zástupce. Bez této informace neumím validitu věcí, které jsem si vyslechla v reportáži, vyhodnotit,“ řekla Bradáčová. Nejen Jurečka by se mohl inspirovat. Video s premiérovým synem pochopitelně děsí, o tom žádná. Má příběh, jak dnes říkáme. Ještě víc ale děsí, když politici začnou okamžitě soudit podle toho, co vidí v televizi.