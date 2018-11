Babiš nechal opozici své kauzy, plán B jí ale chybí. Komentář Petra Holce

Záložní plán naopak má jako obvykle prezident Miloš Zeman. Už předem premiérovi vzkázal, že se na Hradě pro jistotu podívali do Ústavy a zjistili, že Babiš může i v případné demisi vládnout v podstatě nekonečně. I prezident se sice nejspíš lekl vlastního zjištění a sám toto vládnutí radši korigoval na „několik měsíců“, i to je ale vlastně jedno: rok po sněmovních volbách se totiž politická situace téměř nezměnila a případný pád vlády garantuje jen agónii.

Vývoj pořád diktuje hnutí ANO, ODS stvrdila své zmrtvýchvstání a nemálo lidí stále propadá pirátství šéfa Pirátů Ivana Bartoše. TOP 09 naopak utržila v nedávných volbách další hřebík do rakve a lidovcům i STAN permanentně hrozí osvobození od práce ve Sněmovně. I ANO se sice přesvědčilo, že ani jasně vyhrané volby automaticky neznamenají vládu, při pohledu na opozici si ale Babiš přesto musí připadat, jako když právě „převzal“ největšího konkurenta a otevírá šampaňské.

Opozici sice oficiálně tvoří šest stran, vynechme z ní ale rovnou SPD Tomia Okamury. Ten se zaprvé pořád zve do Babišovy vlády a onu opozici jen špatně předstírá a zadruhé s ním žádná z opozičních stran nikdy nemůže vládnout, protože by z ní v rámci spolupráce udělal další SPD. Okamura je stejně toxický a destruktivní jako „malý Rakeťák“ Kim, jen místo raket vystřeluje strach a totální nevyzpytatelnost.

A podobně Piráti, lehce antisociální parta ajťáků a pacifistů, která si není jistá ani naším členstvím v NATO. I Piráti vyrostli z destrukce, byť sofistikovanější než SPD. Až Praha, kde právě získali primátora, ukáže, jestli jsou vůbec schopni vlády. Právě od Pirátů teď Pražané budou chtít nejen bydlení a průjezdné město. Zkušenosti z Evropy ovšem ukazují, že Piráti jsou jako Zelení; vždycky se zjeví jako velká iluze, načež zase zmizí jako ještě větší deziluze.

Skutečnou opozicí, co do vlády případně nabízí něco víc než jen internet nebo vyvedení Česka z EU „po anglicku“ jako Okamura (fakt hezký slib s britskou agonickou zkušeností) a taky není v pětiprocentním kómatu, je ODS. Její koaliční potenciál ale není o moc lepší než ten ANO. Opozice proto klidně může shodit vládu, co ale pak, pokud to není konečný cíl? Protože pak potřebuje trochu víc než jedno video natočené kamerou ukrytou v brýlích.

ANO vládne zprava i zleva a politicky zabetonovalo široký střed. Voliče vykradlo pravici i levici a udělalo z ostatních víceméně marginální strany. V případných předčasných volbách by se i kdysi pětatřicetiprocentní ODS oslavila za patnáct procent, zatímco kdysi stejně pětatřicetiprocentní ČSSD nemůže v současné kondici ani do voleb. A lidovce čeká střídání nejvyššího „bratra“, případně „sestry“. Babiš tak zatím opozici nechal jen pokusy shodit vládu. A to je hodně málo, než aby na tom mohla stavět.