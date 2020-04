Babiš se děsí Velikonoc: Nikam nechoďte, budou to klíčové čtyři dny | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Předvelikonoční projev premiéra Andreje Babiše byl podobný tomu minulému. Zase mu to vcelku obstojně napsali, Babiš to opět přečetl bez špetky emoce, strojově, bez mrknutí oka, dramatické pauzy nebo intonace. Opět rétoricky vzýval vlastnosti, kterými sám příliš nedisponuje, opět mu bude vyčítán především rozpor mezi slovy a činy. Co taky jiného, když zrovna on mluví o ohleduplnosti, solidaritě anebo naději.

A to ponechme stranou výroky, které by mohly být předmětem únavných kulturních válek, tolik populárních na sociálních sítích. Mluvit o Velikonocích jako o svátku, jehož podstatou je „hlavně s pomláskou vyšlehat holky, aby nám neuschly,“ je poněkud včerejší. Babiš řekl ale taky podstanější věci. Tak třeba: „Epidemii jsme zachytili včas, vyhráno ale nemáme. Podařilo se nám zpomalit šíření pandemie, nesmíme ale přestat, polevit.“ Anebo: „Omezení svobod bylo složité rozhodnutí. Kvůli ochraně životů jsme museli sáhnout na nejzákladnější práva.“

K tomu snad jenom tolik, že se teprve uvidí, jak se to má s premiérem a jeho vztahem k základním lidským právům. Skoro se jednomu nechce věřit, že by mu kdykoli dřív ležely zrovna na srdci. A pokud se dneska lidé nemohou shromažďovat, pořádat demonstrace, aktivně vyjadřovat odpor vůči všemu, co premiér a jeho mocenská expanze ztělesňuje, je otázka, do jaké míry je rád, že mu to hraje do karet. Jistě, jde pouze o hypotézu, přesto bychom to měli vést v patrnosti a Babišovi připomenout ve chvíli, kdy bude s rozvolňováním restriktivních opatření váhat.

Další věc: podle premiéra se nám daří koronavir porazit, dokonce veřejnosti slíbil (nikoli poprvé) chytrou karanténu, testování dvaceti tisíc lidí denně, ochranu seniorů a jasný plán, který má vláda představit po Velikonocích. „Rozvolňování nebude živelné, ale řízené,“ řekl premiér, aniž by aspoň naznačil, s čím lidé mohou počítat. Pokud vládě opozice vyčítá chaotické řízení, permanentní improvizaci a protichůdná vyjádření, Babiš na tyto výtky nijak pádnou odpověď nedal a nechal nás nadále v nejistotě.

Klasický příklad: „Země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu,“ pravil ve středu okolo poledne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zhruba půl hodiny poté se na jiném místě k témuž vyjádřil ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček takto: „Větší uvolňování omezení je zatím předčasné.“ Těch situací, protimluvů a vlastně i lží, na kterých lze ilustrovat především chaos, nekoncepčnost, neexistenci jasného plánu a jednu velkou improvizaci vládních činitelů, bylo v posledních týdnech k vidění bezpočet.

Jinak řečeno, pokud Babiš tvrdí, že mají jasný plán, zkušenost nás nabádá k opatrnosti. Ostatně Jan Hamáček v úterý ve sněmovně jasně a bez vytáček přiznal, že plán nemá nikdo, leda tak koronavirus. Pamatujme si tedy to podstatné, co ve čtvrtek večer od premiéra zaznělo: „po Velikonocích představím jasný plán, na pomoc živnostníkům, pracujícím, firmám nebo matkám samoživitelkám jsme připraveni uvolnit až tisíc miliard. Chystáme chytrou karanténu, projekt, který nám pomůže vrátit se do normálního života.“

A hned jak to bude možné, ptejme se: kdy, jak přesně, na jak dlouho, podle jaké časové osy, s jakým dlouhodobým výhledem začne rozvolňování stávajících opatření? Pokud Babiš nějaký realistický výhled ani v brzkých dnech nepředstaví, pak se bude na jeho předvelikonoční projev vzpomínat jako na pouhé plácnutí do vody: prostě chtěl lidem jenom říct, aby nikam nechodili ani na Velikonoce.

Jan Hamáček to na svůj twitterový účet napsal několik hodin před projevem Babiše vcelku jasně a bez zbytečných kudrlinek o solidaritě a odpovědnosti: „Lidi, neblázněte, zůstaňte o svátcích doma, i když bude krásně! Je brzy chodit na návštěvy a na koledu, cena by byla příliš vysoká. Čísla jsou dobrá, protože jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykašleme, bude to malér. Vydržme to, prosím. Pomlázku si užijeme příští rok!“