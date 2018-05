Babiš v té žvanírně ne/stíhá. Pomohl by mu klouzavý mandát? Komentář Petra Kolmana

Co je to vlastně klouzavý mandát?

V zásadě se jedná o to, že za ministra, který je současně poslancem, nastoupí tzv. náhradník. Další součástí klouzavého mandátu je skutečnost, že po případném odchodu z vlády by se ministr mohl vrátit zpět do poslanecké lavice, již by „poslanecký náhradník“ musel povinně uvolnit.

Notabene i české vládní programové prohlášení mj. počítá s tímto opatřením ve formě vytvoření institutu zmíněného tzv. klouzavého mandátu.

Připomeňme, že klouzavý mandát mají v současnosti například na Slovensku, které je nám právně, politicky a historicky velice blízko.

Naopak v kolébce parlamentní demokracie Velké Británii ministr musí být zároveň poslancem.

