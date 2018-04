Babiš v zahraniční politice Zemanovi pořádně zatápí. Může to narušit jejich pakt? Komentář Viliama Bucherta

Ať se Miloš Zeman a šéf diplomacie Martin Stropnický snaží sebevíc, už půl roku ovládá českou zahraniční politiku Andrej Babiš. Ten vyjednává s vůdci EU o brexitu a migraci, setkává se s různými politiky jako na běžícím pásu, nechal svým ministrem vyhostit pracovníky ruské ambasády a vláda také vydala do USA ruského hackera Nikulina, přestože Pražský hrad jej chtěl poslat do Moskvy. Babiš je také kritický k investicím z Číny. Může to všechno narušit jeho mocenský pakt se Zemanem?