Babiš vyhlíží vládu a pochvaluje si nové vedení ČSSD. To staré mu to ještě může zhatit. Glosa M. Žižkové

Premiér v demisi Andrej Babiš v úterý večer opět přátelsky povečeřel s prezidentem Milošem Zemanem. Vzhledem ke svým pravidelným návštěvám v Lánech by si tam již mohl připadat jako doma. Opakuje se i hlavní téma: vyjednávání o vládě. Přestože se šéf hnutí ANO dušuje, že probíhá velmi intezivně, jeho první kabinet vládne bez důvěry už bezmála sto dní, protože není, čím ho nahradit. V současnosti je ale Babiš zatím nejblíže tomu, aby důvěru ve Sněmovně opravdu získal. Díky spolupráci s ČSSD a podpoře komunistů. Pokud tedy vše nepotopí sociální demokraté ve svém vnitrostranickém referendu.

Babiš po jednání s prezidetem uvedl, že chce dohodu najít do pokračování sjezdu ČSSD, tedy 7. dubna. To dává smysl už z toho důvodu, že případnou vládní spolupráci s ANO by si straníci měli schválit v rámci vnitrostranického referenda.

O koalici hlasovali před několika dny i členové hnutí ANO. Drtivá většina byla pro. A tři poslanci, kteří vybočují, prý budou případně solidární. V sociální demokracii by ale situace nemusela být tak jednoduchá.

Babiš si dnes pochvaloval nové vedení ČSSD. Mohlo by prý na rozdíl od toho minulého nesoutěžit a pracovat po boku ANO jako jeden tým. Problémem je, že lidé jako Bohuslav Sobotka nebo Milan Chovanec dnes sedí ve sněmovně a budou tedy hlasovat o důvěře vládě.

Bývalý předseda sociální demokracie, který o vládě s Babišem ví z minulého volebního období své, už se přitom nechal slyšet, že by chtěl, aby partaj odešla do opozice. Současný první místopředseda ČSSD Jiří Zimola na to reaguje slovy, že se Sobotka bude muset podvolit hlasování většiny a nevyvolávat rebelii.

Jak vnitrostranické referendum dopadne, není dopředu nijak jisté. Záležet bude nejen na programových průnicích, ale i na postech, které se sociálním demokratům podaří v příštích dnech vyhandlovat.

Strana by jich chtěla pět, konkrétně vnitro, spravedlnost, finance, zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí. Babiš nabízí čtyři (s poznámkou, že vzhledem k volebnímu výsledku ČSSD jsou i tři hodně) a rozhodně se nechce vzdát financí. Ostatně, o daních se ještě povede tvrdé jednání, to je zatím nejkonfliktnější téma.

Navíc je tu element KSČM, která vládě ANO a ČSSD slibuje toleranci a hlásí se o slovo u dalšího vyjednávání, kde může své hlasy něčím podmiňovat. Jak nakonec bude vypadat kompromisní řešení, se teprve ukáže. Stejně jako to, zda si straníci opravdu spolupráci odhlasují v referendu.

Jedno je jisté: Miloš Zeman by si kabinet ANO s ČSSD opravdu přál. Přesvědčoval o něm sociální demokraty už na sjezdu před pár týdny. Jen aby nemusel v dubnu přiletět do Hradce Králové a apelovat na ně znovu.