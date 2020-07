Barták: Nepřesvědčivá pařížská rošáda. Macronova výměna premiéra budí rozpaky | info.cz

KOMENTÁŘ KARLA BARTÁKA | Je nepsaným pravidlem francouzské politiky, že prezident, který zabředne do potíží a poklesu popularity, vymění předsedu vlády a řadu jejích členů, aby nabral nový směr, přitáhl pozornost a posílil veřejnou podporu své osoby. Děje se to podle pravidel francouzského prezidentského systému, tedy mimo jakékoli zapojení parlamentu. Premiérovi je řečeno, aby opustil Matignonský palác, a on podá demisi. Prezident pak jmenuje nového šéfa vlády a s ním se dohodne na složení kabinetu. Poslanci se to dovědí z novin.