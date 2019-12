Blažek: Náhodný výběr exekutora a povinné zálohy ohrožují živnostníky druhotnou platební neschopností | info.cz

KOMENTÁŘ ANTONÍNA BLAŽKA | V Poslanecké sněmovně se nyní projednávají dvě novely exekučního řádu, které mohou vést nejen ke zrušení práva věřitele vybrat si exekutora, ale může dojít i k zavedení povinných záloh na náklady exekuce. Co by se stalo, pokud by zákonodárce skutečně zrušil soutěž exekutorů, ukazuje příklad sousedního Slovenska. Nápad nových exekucí se propadl o dvě třetiny. Přitom Slováci se nezačali vůbec chovat zodpovědněji. Dluží a zadlužují se dál. To jen věřitelé prakticky přestali své pohledávky vymáhat.