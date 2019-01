Bod zlomu: Svět je na prahu další revoluce. Komentář Michaela Žantovského

Dlouhodobě nejspolehlivější předpovědí počasí je, že zítra bude stejně jako dnes. Použitelnost této metody, která by ušetřila vládám a meteorologickým ústavům obrovské náklady, omezuje pouze skutečnost, že jednou za čas je zítra úplně jinak, než bylo dnes.

Svět se bojí o zdraví čínské ekonomiky. Experti varují, že rok 2019 bude horší než minulý

Umět předvídat body zlomu ať už v počasí, na burze nebo v historii je cosi, co se lidstvo dosud příliš nenaučilo a podle teorie katastrof se těžko někdy naučí. Nanejvýš dokážeme říct, že něco nemůže v dosavadní podobě pokračovat, ale neumíme předvídat co, kdy a jakým způsobem to nahradí. Prognostici jsou v zásadě k ničemu, jak ve výzkumných ústavech, tak na hradech.



Zdá se, že v době takového zlomu žijeme dnes. Množí se náznaky a úsudky, že svět, jak ho známe, nemůže, nebude a možná ani nechce pokračovat jako dosud. Některé nejsou pro nás příliš slibné. Ekonomická konjunktura posledních roků se blíží ke konci. Těžiště ekonomické aktivity se čím dál znatelněji posunuje do Asie.



