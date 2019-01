Boxer Soukup má reálnou šanci uspět. Komentář Tomáše Jirsy

Včera večer sledovali televizi Barrandov i lidé, pro které to byl silný první kontakt se světem, který jinak funguje spíše paralelně s jejich životy. Svět televize Barrandov je plný Musilovských laciných reality show, neodolatelně výhodných teleshoppingových nabídek, druhořadých seriálových licencí a především je plný Jaromíra Soukupa a jeho pořadů. V nich se Soukup setrvale stylizuje do role bojovníka se systémem, s oligarchy a s tradiční politikou obecně.

Tahle kombinace oslovuje nezanedbatelnou skupinu diváků, byť její podíl na televizním trhu klesá. Zároveň Jaromír Soukup opakovaně prokázal, že přes dramaturgii svých politických pořadů, ať jsou to pravidelné diskusní pořady s prezidentem, předvolební debaty a nebo jeho několikanásobná „zpravodajská“ one man show, je schopen poměrně efektivně nastavovat agendu v našem mediálním světě. Vzpomeňte si, jak jedna debata Jaromíra Soukupa s Jiřím Ovčáčkem zarámovala Jiřího Drahoše po zbytek kampaně jako „fíkus“.

S tvrdým jádrem diváků, dostatečně kreativním nastavováním agendy a bez limitů, kterými budou svázány ostatní strany, jsou jeho možnosti v evropských volbách celkem značné, protože jednokolové, jednoobvodové volby s tradičně minimální volební účastí jsou pro vstup do politiky jak stvořené. I když si to někteří komentátoři neuvědomují, jde o pár desítek tisíc hlasů. Navíc řada stran vyšle do eurovoleb druhou ligu nepříliš viditelných politiků a za SPD nebude kandidovat její předseda Tomio Okamura, který by představoval hlavní Soukupovu konkurenci. Není vyloučené, že dojde k jejich vzájemné dohodě.

Co může Soukupa zbrzdit? Určitě jeho byznys. Jeho mediální skupina dnes dluží, kam se podívá a jen z čínské strany se spekuluje o čisté miliardě, jejíž návratnost je dnes ve hvězdách. Je tak otázkou, jestli Barrrandov bude ještě Barrandovem v době voleb a jestli s ním v té době bude mít Jaromír Soukup něco společného. Z Listu Jaromíra Soukupa se tak snadno může vyklubat Fíkový list Jaromíra Soukupa, kde politické angažmá oddaluje byznysové problémy a posouvá splatnosti.

Odpor k Soukupovi a jeho barrandovskému světu ale rozhodně nebude stačit na to, aby se jeho naděje na úspěch rozplynuly. Spíše mu opovržení „pražského světa“ pomůže, zvlášť pokud dostane nějakou formu požehnání od stávajícího vládce Hradu. V poslední době to vídáme jako důležitý faktor ve všech typech voleb. Navíc české volby začínají více a více připomínat boxerské zápasy a nimi má Jaromír Soukup rozsáhlé zkušenosti.