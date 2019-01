Buchert: Davoský „slet mocných“ nabídl spoustu vzletných slov, ale minimum odpovědí

Fráze jako „5G Svět“ či „Globalizace 4.0“ zněly na letošním Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Ovšem málokdo z tří tisícovek účastníků, mezi nimiž bylo i na 60 prezidentů a premiérů a stovky šéfů významných firem, nabídl odpovědi, co to vlastně znamená.

Téma davoského „sletu mocných“ se jmenovalo „Globalizace 4.0: Formování nové architektury v éře čtvrté průmyslové revoluce“. Pokud byste ale chtěli slyšet, jak se svět změní v blízké době, na to už přicházely rozporuplné odpovědi.

Je jisté, že obchod a služby ovlivní bouřlivá digitalizace, naplno nás zasáhne internet věcí, zesílí robotizace a bude využita umělá inteligence. To změní přístup k práci samotné i životu. Další vlna globalizace zatím ale postrádá tu zmiňovanou architekturu, kterou musejí vymyslet politici společně se šéfy byznysu.

„Musíme reformovat světové finanční instituce, abychom nezažili podobně velkou krizi jako před deseti lety,“ prohlásila například v Davosu německá kancléřka Angela Merkelová. Sama pak ale přiznala, že je to komplikované a ani ona nemá recept na to, jak to udělat.



