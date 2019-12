Buchert: Korupce, vraždy, mafie. Oproti bídě slovenské politiky je i Babišovo stíhání čajíček | info.cz

KOMENTÁŘ VILIAMA BUCHERTA | Po loňské únorové vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, která měla politicko-mafiánské pozadí, se Slovensko nadále otřásá. Minulý týden policie obvinila z trestných činů exprezidenta Andreje Kisku a bývalého premiéra Roberta Fica. To nemá v demokratickém světě obdoby, protože to jsou předsedové dvou v současnosti nejsilnějších politických stran. Navíc naši sousedé míří k únorovým parlamentním volbám, které mohou situaci dále zamotat.

Bývalý prezident Andrej Kiska po skončení prezidentského mandátu (ten vypršel letos v červnu) založil formaci Za ľudí, která je po vládnoucím Směru-SD nyní druhou nejpopulárnější politickou stranou na Slovensku. Jenže policie ho obvinila kvůli daním v souvislosti s jeho rodinnou firmou KTAG. „Moje obvinění je špinavá politická kampaň a je důkazem politického vydírání a mafie, která ovládá Slovensko,“ reagoval na tento krok Kiska a za svým stíháním vidí někdejšího premiéra Roberta Fica, který byl po loňské vraždě novináře Kuciaka donucen k demisi.

Bizarní je, že policie minulý týden prakticky ve stejnou chvíli obvinila také Fica, který je mimochodem od roku 2014 nositelem nejvyššího českého státního vyznamenání Řádu Bílého lva, který mu dal Miloš Zeman. Expremiér Fico ovšem není paradoxně stíhán, jak si mnozí na Slovensku přáli, v souvislosti s daňovým podvodníkem Ladislavem Bašternákem, v jehož bytě bydlel, nebo s podnikatelem Marianem Kočnerem (ten měl podle vyšetřovatelů stát za objednáním vraždy Kuciaka a jeho partnerky), jenž v komunikaci s obchodními partnery tvrdil, že ho kryje přímo Fico. Předseda strany SMER-SD je stíhán za video, ve kterém podpořil bývalého poslance Milana Mazurka poté, co ho nejvyšší soud odsoudil za hanobení rasy a národa.

Slovenská politika tak dnes připomíná spíše někdejší Divoký Západ či Ukrajinu a Rusko než spořádanou demokratickou zemi Evropské unie. Oproti Slovensku je i stíhání českého předsedy vlády Andreje Babiše za zneužití dotací čajíček.

Byznys, mafie a politika

V minulosti se významné podnikatelské skupiny na Slovensku dokonce ani netajily tím, že mají mnoho poslanců – a to zejména z vládní strany SMER-SD – „koupených“. Jako úplatky měly sloužit peníze, byty, získávání různých zakázek, nebo obsazovaní důležitých míst ve státní správě, policii či justici. Byla vytvořena propracovaná síť politicko-byznysové mafie, která měla nakonec samozřejmě devastující negativní dopady na celou společnost a bylo jen otázkou času, kdy podobné „bačování“ skončí.

Katalyzátorem prudkých změn byla právě vražda Kuciaka, která zásadně ovlivnila i prezidentské slovenské volby, kterým letos nakonec překvapivě dominovala předtím málo známá právnička Zuzana Čaputová. Ta byla do poloviny března místopředsedkyní strany Progresívne Slovensko, které se momentálně nachází podle průzkumů na třetím místě v preferencích před volbami do Národnej rady (obdoba české Poslanecké sněmovny), které se uskuteční v sobotu 29. února 2020.

Mimořádně roztříštěná opozice

Klientelismem prorostlá hlavní vládní strana SMER-SD byla přitom mnoho let zcela dominující politickou silou na Slovensku. V roce 2014 získala ve volbách fantastických 44,4 procenta hlasů, ale o čtyři roky později už jen 28,3 procenta. Její současné preference klesly na 18,4 procenta. A ani to ještě není podle všeho konec pokračujícího propadu.

Proto se zdá, že politické zemětřesení na Slovensku dokončí právě nadcházející únorové volby. To ale neznamená, že vytvořit novou vládu bude snadné, protože opozice je mimořádně roztříštěná. Jen velmi těžko nachází společnou řeč a poměrně silnou pozici má nadále i extrémistická Ľudová strana Naše Slovensko, s kterou nechce nikdo do koalice a kterou vede pofidérní Marian Kotleba.

Slovensko se tak ze vzorného žáka EU změnilo ve stát, kde se politická scéna jeví jako chaotická, nesmiřitelně rozdělená a naprosto atomizovaná. Navíc náš soused zažívá silné zpomalení hospodářského růstu, což vládní strany dál oslabuje.

Česku přátelsky nakloněná a nejbližší země tak dnes sedí na sudu se střelným prachem, který může kdykoli vybouchnout. Kdo všechno bude u toho ještě zničen, ukážou volby. Slovenská politika, jejíž některé části mezitím prožrala korupce, klientelismus a mafiánské způsoby řízení, se ale z problémů podle všeho nevyhrabe ještě dlouho. Americký spisovatel Kurt Vonnegut kdysi řekl, že „není důvodu, proč by dobro nemohlo zvítězit nad zlem, jen se musí andělé zorganizovat po způsobu mafie“. Doufejme, že něco podobného Slovensko nečeká, protože to by pak přišla skutečná katastrofa.

