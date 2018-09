Čekání na pogrom, kdo chce stavět koncentráky a jak se pozná havěť a lůza. Psí uši Roberta Maleckého

To, co nám ještě před pár dny připadalo jako mile bizarní předvolební kampaň, se rychle proměnilo v hledání dna české politiky. Kampaň prostě vstoupila do své žhavé fáze a zdá se, že letos to bude opravdu na zvracení. Zatímco na centrální úrovni populisté vsadili na řízek a pivo, když koblihy nezabírají a Adriana vyrobila z metropole de facto tankodrom, v regionech už se plánují koncentrační tábory. Dobře to vedeme, jen co je pravda.

Když si „elity“ zahrávají s fašismem a neonacismem, není pak divu, že lid se osmělí a ohňostroj nenávisti propukne naplno. Na severozápadě Čech byla konkurence vždy veliká, vzpomeňme třeba na starší volební kampaně ODS a nápady prezentované chomutovskou první dámou Ivanou Řápkovou. Letos v Mostě soupeří dvě konkurenční volební hnutí o to, kdo se víc přiblíží dnu lidské špíny a hnusu. Už jsou docela blízko.

„Postavíme vesnici pro lůzu – vytěsníme nepřizpůsobivé z města. Lidé v domě musí rozhodovat o tom, kdo s nimi bude v domě bydlet.“ (z volebního programu sdružení Mostečané Mostu)

Myšlenka je na světě, volební program už ovšem neobsahuje rozvedení technických náležitostí. Co v případě, že by se lůze ve vesnici nelíbilo a mocí mermo chtěla zpátky do města mezi slušné Čechy? Čili strážní věže a ostnatý drát, jinak by to nefungovalo. Pak už jen pár detailů, třeba kdo bude rozhodovat o tom, kdo je slušný a kdo už lůza – to by mohly obstarat lidové soudy složené, jak jinak, ze Slušnočechů. Pak už jen lůzu označit, aby se nám to nepletlo, nabízí se třeba nějaká hvězda a máme posekáno.

A pak je tu sdružení Otevřená radnice Most, které je zatím na pásce druhé, koncentráky nenabízí. I tak je to ale pořád jízda.

„Nulová tolerance nepřizpůsobivým. Otevři fotku. Sdílej kamarádům.“ (komentář, který na facebooku k fotografii připojil kandidát hnutí Pavel Kavický)

Sdružení jako jednička kandidátky vede Karel Novotný, bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu za ČSSD, který ze strany odešel poté, co loni nazval Romy medúzami. Zcela konkrétně se Novotný projevil takto: „Cikáni jsou jako medúzy – otravný a k ničemu.“ Nyní Kavického úlet lídr kandidátky vysvětluje takto:

„Ten slogan má jiný kontext. Zaznamenali jsme od našich občanů, že se v domech přemnožily štěnice. Dokonce i v porodnici jsou štěnice. My jsme tímto sloganem chtěli na tuhle věc upozornit a říct našim spoluobčanům, že by město mělo zajistit deratizaci všech obytných domů v Mostě.“ (Karel Novotný pro Lidovky.cz, 8. září)

Je v tom aspoň malá pozitivní zpráva: Když jsou chyceni za flígr, ještě se tito mravní velikáni národa stydí, bojí a zatloukají jako malí kluci. Hrdinové.

Ve světle plánovaných koncentračních táborů a čekání na pogrom v Mostě pak plakátek ještě nedávno slušné ČSSD z Havířova vypadá jako nevinná dětská hříčka.

I když znáte to: dejte do rukou dětem sirky…

Aby to ale nevypadalo, že ve volební kampani převažují negativa. Není tomu tak, jak ukazuje pěkný příklad z Ústí nad Labem.

Konečně vzdělaný člověk, který pochopil pravý smysl a samotnou podstatu komunálních voleb. Ano, v Ústí nad Labem kandidují lidé z Ústí nad Labem. A skutečně, lidé z Ústí nad Labem žijí v Ústí nad Labem s lidmi z Ústí nad Labem. Vypadá to jako banalita, ale dnes se člověk musí umět radovat z mála. Teď ještě nějaký ten program.

Tak klidnou mysl, nenechte se zblbnout.

Text vyšel původně na webu HlídacíPes.org. Publikujeme ho se souhlasem redakce.