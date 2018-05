Čižinský ukazuje běs, co se valí na Prahu. Komentář Petra Holce

Zapomeňte klidně na Libeňský most. Jakmile totiž začne nějaký politik osobně zachraňovat jakýkoli dům, most nebo lávku, můžete se hned vsadit, že zachraňuje svou vlastní politickou kariéru. A zvlášť, pokud se dotyčný politik jmenuje Jan Čižinský, který letos v Praze dokonce kandiduje i proti vlastní straně. Tenhle lidovec je fakt boží gerila!

Což teď znovu potvrdil i na pražském magistrátu. I když si Čižinský pro pražské podzimní volby chystá vlastní politickou platformu, zůstává pořád členem lidovců. A ti spolu se zelenými a STAN pořád zůstávají členem Trojkoalice, která je spolu s ANO a ČSSD členem i pražské vládnoucí koalice. Ano, jestli vám to celé přijde taky jako gerila, tak máte pravdu. A taky víte, proč se v Praze poslední čtyři roky kromě koaličních hádek a zrad téměř nic neděje.

A proč nakonec taky nejspíš do Vltavy spadne i Libeňský most. Čižinský a spol. ho sice teď před volbami zachraňují, i ministerstvo kultury ale řeklo, že není památkou, takže ho zachraňovat nemusí. A spíš se mají postarat, aby i Libeň a Holešovice spojil most, který podobně jako trojská lávka nespadne, na čemž mám coby obyvatel Holešovic i osobní zájem. O to se dokonce začala snažit i pražská koalice, když hlasy radních ANO a ČSSD schválila zbourání mostu.

Trojkoalice sice byla proti, Trojkoalice ale bývá proti skoro vždycky. A díky Matěji Stropnickému někdy dokonce i proti sobě, patří to do její DNA. Jenže když mělo o Libeňském mostě hlasovat i pražské zastupitelstvo, přivezl na kole Čižinský svou gerilu a hlasoval proti jednacímu programu vlastní koalice. Celý den tak místo vyřešení osudu Libeňského mostu skončil slavnou bitkou Stropnického se starostou Kbel Pavlem Žďárským, který ho měl atakovat svým „pupkem“. I na pražský magistrát tak vtrhlo sumo.

Nejde samozřejmě o první frašku na pražském magistrátu, tenhle barák je poslední dobou asi nejlepším městským divadlem. Horší je, že na podzim se na Prahu valí další „Trojkoalice“ s vlastními Stropnickými a Čižinskými. Hlavní město by tak mohla postihnout totální politická paralýza, vedle níž vypadá i současné sestavování vlády jako v podstatě konstruktivní proces. Lidovci se možná spojí se zelenými, takže se na magistrát znovu vzájemně vytáhne torzo Trojkoalice. Bez šance vůbec není ani sám Čižinský, jemuž už nebudou svazovat ruce lidovci ani Trojkoalice, takže bude moci rozpoutat skutečné peklo.

A to nás nejspíš čeká i od dua TOP 09 a STAN, jež si znovu padlo do náruče. TOP 09 vede do voleb její šéf a exministr ODS Jiří Pospíšil, velmi talentovaný a taky cynický pionýr gerily proti vlastní straně. Ten teď navíc na kandidátku láká i mladé „voňavé“ tváře, jak kdysi říkali v KDU-ČSL, mimo jiné i herce a zpěváka Adama Mišíka. Ten má zatím s politikou tu zkušenost, že hraje v nejhorších TV seriálech, coby tanečník zkouší imitovat Michaela Jacksona a jeho motivací „je spojit zajímavé lidi, kteří mají zájem v Praze něco změnit. Chci zbořit mýtus, že politika lidi kazí.“

Ještě větší běs ale zřejmě chystá STAN. Ten vede do voleb snad nejhádavější politička Hana Marvanová, která teď za sebe na kandidátku láká podobně hádavou stavební expertku Miloslavu Pošvářovou. Dejte tyhle dvě dohromady, přidejte Pospíšila s Čižinským a i náklaďák semtexu najednou vypadá jako vánoční prskavka pro děti. Něco takového si fakt nezaslouží ani Praha! Nenávidím se za to, ale začíná se mi stýskat po „Mazánkovi“ s „Kolibříkem“. Pražský exprimátor Pavel Bém a jeho exkmotr Roman Janoušek sice dávno vypadli z žebříčků popularity, občas ale něco aspoň zařídili.