ČSSD a strategie vyčkávání. Shodí vládu, nebo se sama rozdělí? Komentář M. Žižkové

V kauze premiérova syna Andreje Babiše mladšího přibývají jak ve veřejném prostoru, tak na setkání politiků nové informace. Že by bylo v případě jasněji, se ovšem říct nedá. Rozhodnuto je v tom, že opoziční strany budou trvat na hlasování o nedůvěře vládě. Naopak nejisté zůstává, jak se ke svému dalšímu setrvání ve vládě postaví sociální demokracie. Na ose Andrej Babiš – předseda ČSSD Jan Hamáček – prezident Miloš Zeman – vedení soc.dem. bude v příštích dnech docházet k dalším setkáním. Zatím to ale vypadá, že konečný verdikt slabšího koaličního partnera padne až těsně před hlasováním. Prozatím platí taktika vyčkávání. A samozřejmě také vyjednávání nad tím, co může sociální demokracie získat, ale hlavně ztratit.

Jedinou konstantou se zdá být v současné situaci pozice opozičních stran. Ty chtějí hlasování o nedůvěře vládě. Podle předsedy ODS Petra Fialy se už podařilo získat 92 podpisů pro svolání mimořádné schůze, tedy výrazně více než je potřeba. Opozici podle všeho nepřesvědčila vysvětlení, s nimiž přišel premiér Babiš, ani rozhovor deníku Právo s Petrem Protopopovem, který Babiše juniora odvezl na Krym.

Verdikt na poslední chvíli

Jisté je ovšem také to, že opozice sama o sobě na svržení vlády stačit nebude. Zásadní otázkou tak nyní zůstává, jak se ke svému setrvání ve vládě s hnutím ANO nakonec postaví sociální demokracie. Jak z kuloárních informací, tak z vyjádření směrem k veřejnosti to působí, že rozhodnuto ještě není. Zatímco komunisté se za Babiše postavili rychle a důrazně, sociální demokraté vyčkávají.

Na řadu tak přišla a ještě přijdou jednání mezi Babišem a Hamáčkem, přesvědčování poslaneckého klubu ČSSD i schůzka s prezidentem Zemanem. Podle sociálnědemokratické předsedkyně Kateřiny Valachové se strana rozhodne do mimořádné schůze, tedy do druhé poloviny příštího týdne. Její verdikt tak bude znám až „na poslední chvíli“. Do té doby se ještě může objevit na veřejnosti i za zavřenými dveřmi řada „nových“ informací a zákulisních dohod.

Valachová dnes v rozhovoru pro INFO.CZ tvrdila, že poslanecký klub ČSSD bude nakonec postupovat jednotně. Že by ale v sociální demokracii panovala názorová shoda, se říct nedá.

Většina sociálnědemokratických senátorů se dnes připojila k prohlášení horní komory, podle něhož je nepřijatelné, aby šéf hnutí ANO zůstal na svém postu do vyšetření kauzy Čapí hnízdo. A s vládním angažmá nesouhlasí ani řada sociálních demokratů z regionů. Současná kauza znovu odhaluje neshody, které se s partají táhnou už od vnitrostranického referenda o vstupu do Babišova kabinetu.

ČSSD by mělo v rozhodování pomoct i vyjádření, s nímž se vrátí Hamáček z odpolední schůzky s prezidentem Zemanem. Ten se zatím postavil na Babišovu stranu a aniž by s premiérem vůbec osobně mluvil, řekl, že informace o údajném únosu Babišova syna mu připadají jako „divoká konspirace a vládu podle něj ohrozit nemohou“.

A mimochodem: ještě před Hamáčkem dnes na Hrad dorazil předseda poslaneckého klubu hnutí ANO a jeho první místopředseda Jaroslav Faltýnek.

Tři cesty pro ČSSD

Jaké možnosti tak nyní leží před sociální demokracií?

Nakonec mohou všechny neshody opravdu skončit za zavřenými dveřmi – i když se partaji většinou nedaří takto postupovat – a rozhodnutí bude společné. Strana se může alespoň navenek spokojit s Babišovým výkladem příběhu a prodávat ho tak i veřejnosti. K tomu ještě přidá osvědčený argument, že zabránila vládě extremistů, protože v záloze už čekal připravený Tomio Okamura se svou SPD (což je fakt).

Strana tak bude dál těžit ze všech výhod vládní strany, jako jsou vliv, peníze i možnost prosazovat své priority. Babiš k tomu možná ještě výměnou přihodí nějaké další malé výhody navrch.

Druhou možností je, že se partaj opravdu rozhodne ze spolupráce s hnutím ANO odejít. Jednalo by se o radikální a zcela určitě také poměrně bolavý krok. Strana by tak ztratila i ten poslední vliv, který dnes ještě má. Pokud by došlo na předčasné volby, hrozí dokonce, že by se do sněmovny nemusela vůbec dostat. Prezident Zeman, který by opět vykonával své pravomoci spojené se jmenováním předsedy vlády, by stranu – jak už se v minulosti mnohokrát ukázalo – nepodržel, naopak.

Zároveň by tak ale ČSSD získala možnost ustoupit na nějaký čas do pozadí a zkonsolidovat se.

Teoreticky připadá v úvahu i ten vývoj, že sociálnědemokratičtí poslanci, potažmo celá strana nebudou tak jednotní, jak dnes slibuje Valachová. Na stranu opozice by se mohli přidat jen někteří ze zákonodárců ČSSD, a zajistit tak dostatek hlasů pro vyslovení nedůvěry. Takový postup by jen znovu potvrdil štěpení strany a boj o její další budoucnost.

Ani jedno z výše popsaných řešení není pro stranu ideální. Sociální demokraté to dobře ví. Současná strategie vyčkávání, přestože se v následujících dnech nemusí dozvědět žádné nové informace, dává z tohoto pohledu smysl. A kalkuluje s tím i samotný premiér Babiš.