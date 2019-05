Dojnice: Huml, Rath i Jacques. Politické zombie už zase vylézají z děr | info.cz

GLOSA | Kandidátní listiny pro evropské volby mi připomněly jeden horor, který kdysi dávno někdo ze známých přivezl ze Západu. Bylo to o chlápkovi, který když otevřel dvířka, začaly z nich vylézat slizký nechutný příšery. On s nimi všelijak bojoval a nemohl se jich zbavit. A když už měl pocit, že nad všemi vyhrál, tak přišel domů, otevřel dveře no a měl těch zombie plný barák.

No takže přijdete domů, akorát nemusíte otvírat dvířka, ale rozděláte si tu obálku s hlasovací lístky a v tom začnou vylézat... Jana Volfová? Na tu si můžete vsadit se zavázanýma očima, že chce zahradit vlastním tělem cestu migrantům, ta fakt nemůže chybět v žádných volbách.

David Rath? No tvl, on si snad chce odsedět trest v europarlamentu!? Jé, esenbák Huml, ten by třeba mohl řídit dopravu v parlamentní jídelně, aby někdo nedovoleně nepředjížděl. Telička, no jasně, partaje mu už došly, tak si musel založit vlastní. A hele, Ondráček, ten kandiduje za Česko nebo za Doněckou lidovou republiku? Kryštof Čižinský? Snad to není... fakt je! Oni se asi u nich doma rozhodli živit politikou úplně všichni!

Jejda, moje dávná favoritka Kateřina Jacques. Že by se jako mohla teda v EP konečně věnovat problému biomasy... a tak ne, prý má v programu nepustit Čínu do EU, protože oni nás nechtěj pustit do Tibetu. Proboha, copak ona je ta ženská už imrvére mimo? Ivan David... ten mi vždycky nejvíc pasoval na ten starý vtip, že jediný rozdíl mezi psychiatrem a pacientem je v tom, že psychiatr má klíče.

Tak ty hlasovací lístky radši začněte cpát zpátky do obálky, protože nemáte sílu číst dál a bojíte se, co na vás ještě vyleze. Ale dneska už vím, že stejně jako ten chlápek neměl šanci vyhrát, tak i vy nemáte šanci vyhrát, protože tyhle zombie jsou fakt všude, furt se množí a vylézají odevšad a jsou nezničitelný.