Dojnice: Marie se vrací | info.cz

S Marií jako by se vracely doby Stanislava Grosse a jeho nezákonného týmu Mlýn, potají a bez kontroly sbírajícího kompromitující informace. Jako by se vracely doby Mrázků, Pitrů a Krejčířů a dokonce i doba jakéhosi Andreje Babiše, provozujícího své privatizační rejdy kolem Lovochemie a Unipetrolu. Jako by se vracely doby, kdy Marie kupodivu viděla mafii na úplně jiných místech, a za největší problém považovala starosty a primátory z ODS, které obvinila, že se chovají jako gubernátoři.

Taková selektivní slepota se určitě bude hodit v dobách, kdy předseda vlády už málem stojí před soudem a prvního místopředsedu ANO prověřuje policie kvůli mýtu. Marie taky určitě tentokrát neuvidí dnešní gubernátory, kteří v Brně vytvořili téměř vědecký systém na generování úplatků. Neuvidí žádné konflikty zájmů a zneužívání funkcí. Marie určitě nepovažuje za problém, že byl Babiš loni na oslavě jejích narozenin, ačkoli málem dostala psotník, když předseda vrchního soudu Bureš přišel na večírek exministra Němce.

Marie naopak považuje vyšetřování Čapího hnízda za takovou nespravedlnost na Andreji Babišovi, že sepsala analýzu, jak bylo možné na něj objednat trestní stíhání. Nevím, co se vám na tom nelíbí, to je normální barter. Vám kdyby někdo nabídl, ať si vycucáte z prstu pár stránek, hodíte je na papír, a že vás za to vás udělají ministrem, tak napíšete taky jakoukoliv nehoráznost.

Upřímně, Kněžínek byl beztak nevýrazný a málo zaklekával. Marie navíc nemá žádný problém s králíkama, takže i z tohohle pohledu je všechno OK. Marie se zkrátka báječně hodí do dnešních dnů.