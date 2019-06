Dojnice: Praží slunce letos víc, nebo se Vojtěch Filip rozpomněl na mládí? | info.cz

GLOSA | Buď začalo nějak víc pražit slunce, nebo Vojtěch Filip stárne a z nějaké bolševické nostalgie, jako když zavzpomínáte na své mládí, se mu zastesklo po dobách, kdy šéfredaktora Rudého práva jmenovalo ÚV KSČ a přišel s nápadem, že i novináři by se měli volit. Já to teda šmahem neodsuzuju, protože když už máme EET na chov velbloudů a kosmickou dopravu, agrodivize státu vyplácí dotace sama sobě a Pavel Telička zve na demonstraci proti Babišovi, tak uznejte, že do takového blázince podobné nápady naopak naprosto přesně zapadají.

Bude samozřejmě potřeba ty kandidáty na novináře důkladně proklepnout, aby se nám do funkcí nedostali jedinci, kteří se naoko tváří pokrokově nebo jsou dokonce exponenti pravice. Bude potřeba důkladně prozkoumat jejich názory a co si myslí o zahnívajícím kapitalismu, buržoazní revoluci nebo právech palestinského lidu, ale naší pozornosti nesmí uniknout, jestli mají dostatečně pokrokové názory na klimatickou změnu, QUEER komunitu nebo současnou nadvládu cis patriarchátu.

Ale nezlobte se, já ten nápad považuju za dost nedotažený a měl by se určitě vztahovat i na další profese. Třeba prodavačka u nás v masně slouží mezinárodnímu imperialismu, protože třeba o imperialistické agresi ve Venezuele před celou frontou řekla, že ani neví, kde to je. Nebo ten popelář, co jezdí do naší ulice, pořád vykládá, že se o práci nebojí, protože lidi budou vyhazovat odpadky furt a normálně tak demonstruje své krajně pravicové postoje k záchraně planety, která zanikne už za 5 let. No a opravář pračky, víte co řekl o migrantech? Že by měli zůstat doma. Copak je myslitelný, aby lidem chodil opravovat pračky nějaký nácek?? No a jeden kolega v práci zase vykládá, že pohlaví jsou jen dvě. Jo, představte si to, s takovým člověkem musím sedět u jednoho stolu.

Doufám, že co nejdřív vzniknou nějaké komise, které budou posuzovat, co kdo může dělat a budou mít na starosti volbu těch správných lidí. Samozřejmě taky musí být veřejnost vyzvána, aby k těm kandidátům sdělila, co se o nich ví, co ty lidi takhle říkají v soukromí a v hospodě, protože to se všechno musí zkontrolovat a posoudit, kdo má jaký názory a kdo je má správný, ten se nemá čeho bát.