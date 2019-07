Dojnice: Tahle kampaň dostane Hašana na Hrad. Záruba řve „Přepište dějiny!“ | info.cz

GLOSA | Od chvíle, co Dominik Hašek oznámil, že bude asi kandidovat na prezidenta, to nemohlo mě, člověka, který se pohybuje celý život v politickém marketingu, nechat klidným. Už to trochu dávám dohromady a věřím, že Dominikovi připravím naprosto prvotřídní volební kampaň.