Dopad na Prahu bude dramatický, uvolněme drakonická opatření. Promoření virem se nevyhneme, říká Bém | info.cz

„Cítím se dobře. Neměl jsem od počátku žádný příznak,“ řekl ve vysílání Rádia Z bývalý primátor Prahy za ODS a lékař Pavel Bém, který byl v uplynulých dnech pozitivně testovaný na koronavirus. Dle jeho názoru by se měly co nejdřív uvolnit restriktivní opatření tak, aby se život v Praze a všech velkých městech České republiky vrátil do alespoň trochu normálních kolejí. „Ekonomika musí fungovat. Pandemie tu s námi bude v následujících měsících stále,“ říká Bém s tím, že nám nezbyde nic jiného než nechat promořit obyvatelstvo.

„Pokud vydrží drakonická restriktivní opatření a život v Praze se nevrátí do normálních kolejí, dopad bude dramatický. Praha tvoří 25 % české ekonomiky,“ upozorňuje Bém. Ohroženi dle něj v první řadě jsou zejména drobní živnostníci, OSVČ, malé podniky, ale později dopady pocítí všichni, včetně velkých korporací. I proto se přimlouvá za uvolnění restriktivních opatření co nejdřív tak, aby se život v Praze a dalších velkých městech vrátil do normálních kolejí.

„Ekonomika musí fungovat,“ říká Bém. Podle něj je evidentní, že tu pandemie bude i v následujících měsících. „A co hůř, ta čísla budou dramaticky větší,“ odhaduje bývalý primátor Prahy.

„Zní to hrozně, když řekneme promořit obyvatelstvo. Ale ono nám nic jiného nezbyde,“ míní Bém. Pokud by vláda otálela s uvolňováním restriktivních opatření, v samotné Praze to podle Béma může být osudným až 40 % malých podnikatelů, kteří přijdou o své živnosti.

Proč si nemyslí, že koronavirus vyřeší bytovou krizi v Praze? A kde se v boji s koronavirovou pandemií podle něj udělala chyba?