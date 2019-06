Dostál: Babišova dotační slepota. Co premiér nechápe a tak jen trapně konspiruje | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | O nějakém střetu zájmů nechce premiér Andrej Babiš podle očekávání ani slyšet. Odmítá jakoukoli kritiku, připustit si nehodlá ani stín pochybností stran toho, že by snad mohl ovlivňovat přidělování dotací, stejně jako fakt, že je v důsledku ještě pořád vlastníkem Agrofertu. Nic z toho nepřekvapí. Stejně jako to, že svůj úterní projev ve sněmovně směřoval primárně ke svým voličům, a nikoli k opozici.

Babiš svou obranu pojal podle očekávání především jako útok. Tradičním politickým stranám neopomněl připomenout jejich selhání, vysmál se jim v souvislosti s výsledky několikerých posledních voleb, které vyhrálo hnutí ANO, opět napadl Transparency International, ostře se obul také do Evropské unie, neopomněl zmínit George Sorose, jehož jméno se v posledních letech objevuje snad v každé spiklenecké teorii, došlo i na Hru o trůny. A také to byl, jako vždycky, projev zmatený, plný odboček a nesrozumitelných přesmyček.

A pravdu mají ti opoziční politici, kteří Babišovi vyčítají, kterak nebylo poznat, kdy mluvil jako premiér a kdy jako majitel Agrogertu. Samotný Babiš si přitom nejspíš korupční typ jednání ještě pořád staromilsky představuje tak, že někde někdo někoho uplácí, případně jinak ovlivňuje jeho rozhodnutí. Současná situace je něčemu takovému ale na hony vzdálená. Potýkáme se s nefunkčním systémem, což na mnoha příkladech dokládá právě předběžná auditní zpráva Evropské komise ke střetu zájmů českého premiéra.

A můžeme zajít ještě o krok dál: za jistých okolností systémová korupce nutně neznamená, že se tady ve prospěch konkrétních aktérů rozhoduje nelegálně. Jednat dnes korupčně lze, aniž by člověk porušil zákon. Porozumět povaze současného systému přidělování dotací předpokládá schopnost odlišit legalitu od legitimity. Té se ale českému předsedovi vlády nedostává. Nechápe zkrátka, že nemůže dotace čerpat, a zároveň mít vliv na jejich přidělování. Absolutně se mu nedostává schopnosti porozumět pojmům, jako je férovost, nezávislost, spravedlnost.

Zrovna tak se ale nedaří odlišit legitimitu a legalitu těm, kteří v reakci na skandální zprávu Evropské komise volají po zrušení dotací sakum prásk. Že jde v praxi o nástroj, který se zpronevěřuje svému základnímu účelu, jež spočívá například v podpoře malých a středních podniků na úkor velkých korporací, přičemž se ve výsledku převrací v pravý opak, neboť – jak ukazuje praxe Agrofertu – velké firmy neváhají účelově zakládat malé dceřinky s nejasnou vlastnickou strukturou tak, aby mohly evropské dotace doslova podojit, ještě neznamená, že je kýženým stavem dotační programy zrušit.

Každý, kdo se byť jenom chvilku pokoušel obstát v nerovném boji s giganty typu Agrofertu, by o tom mohl zcela jistě podat svědectví. Tedy pokud by se neobával, že ho následně začnou firmy z holdingu systematicky likvidovat třeba tím, že od něj přestanou brát zboží. Případně, že ho bude detailně zkoumat finanční správa spadající pod resort, který řídí hnutí ANO, anebo jindy skandalizovat holdingem vlastněná média. Šikanózních nástrojů, skrze která může oligarcha v čele vlády tlačit své oponenty do kouta, je hodně, což v důsledku opět přispívá k vychýlení systému v jeho prospěch.

A přesně v tom tkví jádro nebezpečí, které Babiš ztělesňuje. A protože je z byznysu navyklý jednat predátorsky, nemůže to nikdy pochopit. Tudíž mu nezbývá, než čile a trapně konspirovat a každého, kdo není na jeho straně, označovat za psychopatického udavače, a audit Evropské komise zase za útok na celou Českou republiku, jehož ambicí je prý destabilizovat zdejší politický terén. Chudák premiér. Škoda jen, že nedodal, kterak o víkendu právě kvůli tomu, jak mu na srdci leží zájmy České republiky, a nikoli jeho vlastní kšefty, v reakci na zveřejnění auditu zuřivě obvolával novináře.