Dostál: Babišovo hnutí ANO stoupá vzhůru i v čase koronaviru. Ostatní stagnují | info.cz

I v čase koronavirové krize české politice dominuje hnutí ANO Andreje Babiše. Dokonce lze říct, že jde o jedinou stranu, která v dané chvíli viditelně posiluje. Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar CZ pro OVM, k němuž byla data sbírána mezi 9. březnem a 27. březnem, tedy v čase, kdy už tady byly první případy koronaviru, by Babišova formace obdržela hlasy od 34,5 procent voličů. Je to vůbec nejvíc za posledních šest let. Ostatní politické strany stagnují, šest z nich dokonce osciluje okolo kritické pětiprocentní hranice.

Přestože je krajně nepravděpodobné, že by se ani jedné z nich nepodařilo do sněmovny proniknout, platí, že jistotu nemá ani jedna z nich. Pokud se do voleb nic dramaticky nezmění, budou ČSSD, SPD, KSČM, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL bojovat o holé politické přežití. A právě výsledek těchto šesti stran také nakonec rozhodne o tom, jaká vznikne po příštích volbách vláda. Jinak řečeno, Andrej Babiš může být spokojený v souvislosti s dynamikou, kterou šetření Kantar CZ přisuzuje jeho formaci. Otázkou ale stále je, zda bude mít s kým po příštích volbách sestavit většinovou koalici.

Druhý klíčový závěr zní takto: koronavirovou krizi zatím nedokázala využít ani jedna opoziční strana k viditelnější expanzi. Na druhém a třetím místě dlouhodobě operují ODS a Piráti. V součtu by je nyní volilo 27,5 procent voličů, tedy o sedm procent méně, než dominantní hnutí ANO. Pokud jde o tzv. demokratickou opozici jako celek (ODS, Piráti, STAN, TOP 09, KDU-ČSL), svůj hlas by jí dalo 43 procent voličů. Sečteme-li hlasy pro vládní blok (ANO, ČSSD, KSČM), dostaneme se na 45,5 procent hlasů, pokud bychom k němu započetli také hlasy pro SPD, jsme na více než padesáti procentech.

Vše ostatní je nyní vedlejší nebo včerejší. Takže jen v rychlosti: levice je v troskách, ČSSD a KSČM by volilo dohromady jen 11,5 procent voličů. Tradiční pravice je na tom sice o poznání lépe, zdaleka se ale ani ona nepřibližuje číslům, na která byla v minulosti zvyklá. České politice už nějakou dobu dominují protestní, populistické, případně antisystémové formace. Tak či onak lze do této skupiny politických subjektů zařadit hnutí ANO, Piráty, SPD a KSČM. Dohromady by je dneska podle agentury Kantar CZ volilo necelých šedesát procent voličů.

Stručný závěr by tudíž zněl nějak takto: tradiční politika ani v čase koronavirové krize nenašla způsob, jak oslovit významnější počty voličů. A to bez ohledu na to, zda jde o strany vládní, nebo opoziční. Premiér i vyhlášení nouzového stavu pojal jako příležitost k permanentnímu marketingovému cirkusu, a přestože kupí chyby, ostatní aktéři mu nedokážou čelit. Výjimkou je v posledních dnech snad jen předseda ČSSD Jan Hamáček, který v krizi prokázal elementární organizační schopnosti a věcný přistup k řešení klíčových problémů pro chod země. K jeho smůle se to ale výrazněji na podpoře ČSSD neprojevilo. Aspoň zatím.