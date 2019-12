Dostál: Bitva o Babiše a jeho střet zájmů vrcholí. Co na to jeho vládní partneři? | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Finální závěry auditu Evropské komise hýbou Českem, přestože samotné dokumenty v plném rozsahu málokdo viděl. Podle očekávání se postupně objevují tu přesnější, tu méně přesné úniky a interpretace. „Nemám co zveřejňovat, pokud jsem ten dokument nečetla. Nevím, jestli je tam napsáno, jestli je premiér ve střetu zájmů. A nezajímá mě to,“ komentovala to během dne ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Nejen ona, ale celý blok Andreje Babiše zatím nevystoupil z role.

Co v danou chvíli víme: na seznamu prohřešků je podle Evropské komise třeba toastová linka v pekárně Zelená louka nebo inovační projekty v Lovochemii a společnosti Cerea. Celkem jde o peníze v řádu stovek milionů korun, které by měla Česká republika vracet. Babiš závěry auditu odmítá a pokouší se zpochybnit autoritu Evropské komise. Navzdory zmatku, který kolem vyznění auditu panuje, je téměř jisté jedno: premiér musí počítat s tlakem, kterému možná ještě nečelil. Už ve čtvrtek bude o celé věci jednat sněmovna.

Pokud se situace po letních prázdninách jevila tak, že vládu čeká téměř idylický podzim, tento týden ji probere z letargie. Aby toho nebylo málo, už zítra po poledni se dozvíme druhou, neméně důležitou informaci, která do budoucna určí pozici premiéra: Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman oznámí své rozhodnutí ohledně zastaveného stíhání Babiše v kauze Čapí hnízdo. Pokud by rozhodnutí žalobce Šarocha zvrátil, přijde zřejmě na řadu prezident Miloš Zeman a jím avizovaná abolice. Babiš by se tak sice vyhnul soudu, stín podezření by na něm ovšem zůstal už navždy.

Ostuda ale nejde jen za premiérem. U moci ho drží nebývale jednotný poslanecký klub hnutí ANO, ještě stále klidní sociální demokraté, komunisté a případně Okamura, který je kdykoli ochoten zaskočit právě za ČSSD. Právě její postup bude, jako už několikrát v tomto volebním období, klíčový.

Lídří sociální demokracie zvolili v danou chvíli vyčkávací taktiku s tím, že nejprve chtějí znát závěry auditní zprávy. „Sociální demokraté budou chtít při pondělním jednání vlády slyšet, jak budou dotčení aktéři reagovat na možné výtky z auditu Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše,“ řekl v zákulisí sněmovny novinářům předseda ČSSD Jan Hamáček.

Podle Hamáčka neexistuje důvod, aby audit nebyl zveřejněn. O koaliční krizi nicméně zatím nemluví. Připomenout bychom mu tak mohli červnové vyjádření jeho místopředsedkyně ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčová, která se pro server iRozhlas.cz nechala slyšet, že pokud by se prokázal střet zájmů premiéra, byla by to pro ni, cituji, „červená linie… Je to tak závažná věc, že by to bylo dál velmi složité a těžko udržitelné.“

O rozpadu vlády, natož třeba o předčasných volbách, je ale skutečně hodně předčasné mluvit. Ostatně sociální demokraté v uplynulých měsících už několikrát slevili ze svých původních požadavků, výzev a silných ultimát. Na druhou stranu, pokud audit skutečně vyznívá jednoznačně v neprospěch premiéra, ČSSD to bude mít těžké. Sotva bude moct vyvracet, že u moci drží dotačního podvodníka, který se do politiky vrhnul především kvůli tomu, aby ochránil byznysové zájmy svého holdingu.

V opačném případě by ČSSD minimálně dokázala, že i ona má – byť o tom již začínal kde kdo pochybovat – své meze. Základní scénáře by nás v takovém případě čekaly tři: (1) premiér se definitivně zbaví Agrofertu, (2) rezignuje na post premiéra, anebo (3) začne na místo s ČSSD opět spolupracovat s SPD. Nejpravděpodobnější ale je, že se Babiš, respektive Česko bude s Evropskou komisí soudit, premiér to doprovodí klasickou formulí o kampani a účelovce a ČSSD bude trapně předstírat, že se jí to vlastně netýká a že si to musí „odkomunikovat“ hnutí ANO.