Dostál: Bizarní politika vymknutá z kloubů | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu. Česká politika je zase o něco víc vymknutá z kloubů. A není síly, která by ji vrátila zpět na nohy.

Za normálních okolností by klíčovou agendou tohoto týdne byl návrh rozpočtu na příští rok. Jde o nejdůležitější zákon, proto má být podroben kritické debatě. Reálně je to ale tak, že se v pondělí řešil Andrej Babiš v souvislosti s audity Evropské komise, v úterý opět Babiš a střet zájmů, dnes premiér ve sněmovně hodiny řečnil, aby se pak dozvěděl, že je navrch opět stíhaný v kauze Čapí hnízdo, zítra se bude jeho střet zájmů řešit na půdě sněmovny a v pátek nás čekají dozvuky toho všeho, neboť do toho ve čtvrtek večer svou douškou přispěje prezident Miloš Zeman.

Dobře to ilustruje, jak bizarní česká politika je. Prakticky se proměnila v iracionální střet dvou světů, které se každým dalším konfliktem vzájemně vzdalují. A ať se stane cokoli, Babiš na tom skoro nikdy netratí. Jeho blok i voliči se permanentně vrací do minulosti a kritizují praktiky tradičních politických stran v časech, kdy dominovaly české politice. Andrej Babiš v očích svých voličů ztělesňuje beranidlo, kterému se podařilo porazit korupčně-klientelistické struktury, jež rozežraly správu země během prvních dvaceti let po listopadu 1989. Stačí vyrazit do odlehlejších končin naší země (rozuměj mimo Prahu a pár krajských měst), aby člověk pochopil, že lidé tu mají skutečně celou řadu dobrých důvodů udělat z tradičních stran leda tak předmět historického zkoumání.

Nechat se v klidu krmit řečmi o morálce, demokracii nebo pravdě a lásce může leda tak člověk, který nestrádá. Na periferii ale takových lidí zase tolik není. Tady se žije přízemnější problémy a politika v tradičním pojetí tu zůstala synonymem loupežného tažení; politici a na ně napojené figury pak dodnes mají pověst pomyslných nájezdníků, kteří zplundrovali, co jim přišlo do cesty. Proto se voliči začali obracet jinam. Bída a paradox české politiky dnes spočívá v tom, že si jejich důvěru získal člověk, který z oné tradiční politiky po dvacet let profitoval, byl jejím přímým beneficientem, akorát na straně byznysu.

Andrej Babiš na systému, jež se jeho voličům zprotivil, zbohatl. Stal se oligarchou a klíčovým hráčem, který se svou konkurencí – jak víme od investigativních kolegů – nejednal vždy zrovna v rukavičkách. A pokud jeho voliči považují české země za rozkradené, měli by si nalít čistého vína a přiznat si, že jedním z těch, kdo za to nese díl odpovědnosti, je i současný premiér. Logicky ho tudíž dobíhá minulost a jeho metody podnikání, které nyní „úspěšně“ aplikuje v politice.

Dnes jsme tedy svědky pokračování absurdního dramatu. Česká politika je zase o něco víc zacyklená. Očekávám, že Babiš začne ještě víc „utahovat šrouby“: bude ve svém okolí hledat „škůdce“ a proponenty korupční hydry, kterou přišel zničit. Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana znovu otevřít případ Čapí hnízdo utvrdí také jeho voliče. Opozice zase bude ještě hlasitěji hřímat, jak nepřijatelné je mít v čele státu člověka obtěžkaného tak velkými osobními problémy, tak obrovským střetem zájmů, navíc člověka už zase trestně stíhaného. Také jejich voliči jim to budou věřit, společně se budou pohoršovat a hovořit o právním státu a rovnosti všech před zákonem.

„Zvykl jsem si na to, že jdou po mně. Že mě chtějí za každou cenu vyštvat z politiky. A protože je jasné, že mě nikdo neuplatí, museli najít jiné, sofistikovanější způsoby.“ Andrej Babiš (Zdroj: Novinky.cz)

Všichni tady mají svým způsobem pravdu, akorát že jen tu „svoji“. Polemizovat věcně a střízlivě už prakticky není možné, šance oslovit lidi z opačného tábora se každým dalším konfliktem snižují. Za normálních okolností by Babiš zvolil nějakou ústupovou strategii, možná by i rezignoval a politici by hledali cestu k předčasným volbám. Jenomže okolnosti nejsou normální. Babiš je cynik bez skrupulí a navíc se dostal tak daleko, že už pro něj není cesty zpět. Svůj part musí dohrát do konce. Špatně to není jenom pro něj, ale pro celou zemi.

Svým způsobem je fascinující, že to nedochází nikomu z jeho okolí. Jak to, že se v danou chvíli nesebere nikdo z jeho poslanců nebo ministrů a neřekne, že toho bylo dost. Hnutí ANO působí ze všeho nejvíc jako klan nebo sekta: Sevřené do sebe hledá chybu v okolí, které se proti němu prý spiklo. Vyloženě smutná je v tomto ohledu role ČSSD. A vůbec nejhorší je, že ani předčasné volby by změnu nejspíš nepřinesly. ANO by je opět vyhrálo a vznikla by dost možná vláda na podobném půdorysu. Věrohodný lídr, který má šanci Babiše porazit ve volbách, je totiž stále v nedohlednu.