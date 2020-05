Dostál: Bratrovražedná řež na jižní Moravě může ANO přijít hodně draho | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Ta situace nemá pro hnutí ANO dobré řešení. Ať její lídři učiní cokoli, mediálně to bude působit ze všeho nejvíc tak, že se donekonečna hnípou v něčem, co zapáchá průšvihem. A čím to budou dělat déle, tím hůře pro ně. A přesně tento vleklý a pro ně nešťastný scénář začali realizovat. Řeč je o situaci nejsilnější vládní strany v Brně, o tvorbě její kandidátky pro krajské volby, a především o vyšetřování korupce a systematickém úniku odposlechů, které vrhají na ANO temný stín. A tak to bude skoro jistě až do podzimních krajských voleb.

Pokud chtěl bývalý primátor Brna a lídr hnutí ANO pro krajské volby na jižní Moravě Petr Vokřál řádně zatočit s nepohodlnými, anebo z korupce podezřelými spolustraníky ve vlastní straně, po dnešku je jasné, že bude donucen zvolit ústupovou strategii. Předsednictvo totiž vzalo zpět zrušení tří městských organizací, což byl tah, který inicioval právě Vokřál. Manažer hnutí a poslanec Jan Richter pro ČTK manévr vedení hnutí zdůvodnil tím, že tak bylo učiněno kvůli procesní chybě, v očistném procesu v jihomoravské organizaci chce podle jeho slov ale hnutí pokračovat. Což je dobrá zpráva především pro politickou konkurenci hnutí ANO.

Nejlepší by pro ni bylo, pokud by očistný proces pokračoval až do podzimních voleb. O zbytek se postarají média a následně voliči. A je vcelku irelevantní, kdo je v danou chvíli v nepřehledné kauze kladný hrdina. Anebo ještě jinak: pokud jsem tento týden uvedl, že hnutí ANO čelí obvinění z korupce v rozsahu, o kterém se ani největším kritikům vlády ODS a ČSSD v Brně nikdy nesnilo, dnes je už skoro jisté, že zde kladného hrdinu budou voliči hledat jen stěží. Ostatně server iHned.cz ve čtvrtek přišel s tím, že kontakty s lidmi ze Stoky, což je policejní operace, která spočívá v odkrývání brněnského podsvětí, měla i Taťána Malá.

A Malá není jen bývalá ministryně spravedlnosti, která na post ve vládě musela po necelých dvou týdnech rezignovat kvůli plagiátorství, ale také krajská předsedkyně hnutí ANO na jižní Moravě a především klíčová spojenkyně Petra Vokřála v konfliktu uvnitř brněnského hnutí ANO. Série odposlechů, které se postupně dostávají na veřejnost, tudíž začínají bezprostředně ohrožovat také samotného Vokřála. A je úplně jedno, že měl v plánu celou věc s vyloučením několika desítek členů strany rámovat jejich údajným průnikem s policejním vyšetřováním v kauze Stoka.

Ponechme nyní stranou, kolik průniků a do jakých pater hnutí ANO ještě vyplave na povrch, podstatná byla dost rázná reakce dotčených členů hnutí ANO. Ti se totiž nařčení z korupčních praktik bránili a vedení hnutí vyhrožovali soudem. Podle nich je za celým manévrem Vokřála s Malou něco jiného, totiž tvorba kandidátky pro krajské volby. Iva Votavová, tedy předsedkyně jedné původně zrušené buňky, to v rozhovoru pro Seznam zprávy řekla jasně: „Pan Vokřál si kandidátní listinu přinesl hotovou, udělal si to, jak chtěl. Vznikla bouřlivá debata, ale byla k ničemu. Po 14 dnech organizace, které nesouhlasily s postupem kraje, zrušily. Bylo to varování pro ostatní.“

Kdo z aktérů mluví pravdu, kdo z nich se jen vykrucuje, taktizuje, nebo lavíruje, v danou chvíli nejspíš nezjistíme. Je to bratrovražedná řež, což se neobejde bez zásadních politických důsledků. Hnutí ANO půjde do krajských voleb na jižní Moravě rozklížené, oslabené, rozhádané. Což pro něj nemůže dopadnout dobře, obzvlášť pokud k tomu přidáme postupné policejní odkrývání a zveřejňování složitého spletence pochybných figur, mafiánů, podnikatelů a politiků hnutí ANO, mezi nimiž hraje prim bývalý místostarosta Brna-střed Jiří Švachula. I kdyby hnutí ANO nakonec volby na jižní Moravě vyhrálo, je krajně nepravděpodobné, že s ním bude mít chtít po volbách kdokoli cokoli na kraji společného.