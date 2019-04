Dostál: Česko není Kolín, ale může být. Voliče čeká test Rakušanem | info.cz

V čase velkohubých, pragmatických, mnohdy až cynických či přímo psychopatických lídrů bez skrupulí a vnitřní integrity přichází dlouholetý starosta Kolína Vít Rakušan na post předsedy hnutí, které se může pochlubit pevně zapuštěnými kořeny v komunální politice, s receptem stejně prostým jako náročným. Ze STAN chce učinit hnutí otevřené všem, kteří sdílejí jeho pohled na svět. Hnutí, které nasměruje českou politiku od bezpáteřního populismu k čestné zásadovosti, a to bez velkých peněz a marketingových fíglů.

Připomíná sportovce, který si tvrdohlavě stojí za tím, že lze i v 21. století uspět bez podpůrných látek. Není v tom ale naivita, neboť Rakušan moc dobře ví, v jakém terénu se bude pohybovat a kdo mu bude konkurencí. Zase tak nezkušený ostatně není. Dokonce je to naopak: co mu pomohlo uspět v Kolíně, chce prostě jenom aplikovat i ve vysoké politice. Je staromilsky přesvědčený, že je tady ještě pořád dost lidí, kteří ocení férové jednání, skromnost, praktický přístup, realistické vizionářství.



Počítat musí s tím, že bude čelit pomlouvačným kampaním, lžím, demagogii. Jedni ho budou pejorativně označovat za slušného, jiní za někoho, kdo v životě nic nevybudoval, další za pravdoláskaře či vítače, který neví nic o životě lidí na periferii, ještě jiní mu budou vyčítat ideologickou neukotvenost.

Pokud Rakušan odmítá demagogii a populismus, musí být připraven na to, že jsou tady tací, kterým leze snad i ušima. Jaké jsou tedy šance na úspěch? Jak se lze vůbec prosadit s programem, který se explicitně hlásí k masarykovské drobné práci nebo k odkazu Václava Havla, v čase, kdy se politika dělá mnohdy spíše na twitteru než v reálném terénu? Zkrátka a jednoduše: jak lze nepopulistickou politikou bojovat s populismem? Jakou metodou lze dnes v politice obstát, když se dopředu vzdáváte jedné z nejmocnějších zbraní vaší konkurence? Podle všeho existuje pouze jeden způsob, jak toho dosáhnout. A Rakušan si toho je – zdá se – vědom.



Ve všech svých výstupech, ostatně jeho včerejší rozhovor pro INFO.cz budiž příkladem, to opakuje: kromě programu, mezi jehož priority patří reforma vzdělávacího systému, ekologická a sociální témata, anebo reforma sociální správy, neustále zdůrazňuje, že na to nesmí být sám, ba co víc, že STAN musí být jakýmsi ohniskem, které k sobě bude přitahovat pokud možno každého, komu není lhostejná budoucnost českých zemí a kdo se odmítá smířit s poměry, jejichž architekty jsou Andrej Babiš a Miloš Zeman. Také proto tolik apeluje na všechny své kolegy, aby byli vidět v ulicích, aby se ke STAN – a to nejen v čase volebních kampaní – explicitně hlásili.

Bude to vlastně pokus, jak navrátit politice smysl v tom ohledu, že jde o každodenní drobnou práci, o správu obce, jejíž reprezentace si hledí spíš problémů reálných, a nikoli těch virtuálních. Proto boj s exekucemi, proto návrh na rozptýlení státních úřadů z centra do regionů, proto si STAN chce hledět školství, sociální politiky nebo úbytku vody v krajině. Proto obhajoba teze, dle které platí, že pokud je politika blízko lidem, je méně korupční. Pokud má tedy Babiš média a velký marketing, Starostům nezbývá než mobilizovat své členy a příznivce.



Jiná šance pro hnutí budované zdola neexistuje. Test Rakušanem tak ukáže, zda lze i v 21. století obstát metodou, která byla efektivní v čase před internetem. A také ukáže, zda je možné čelit egocentrickým politikům cestou trpělivého sbírání drobné podpory napříč republikou. Pěkně obec po obci, město po městu.