Dostál: Drolení vládního bloku není na pořadu dne. ČSSD bere zatím Babiše v ochranu | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Výsledek čtvrteční mimořádné schůze sněmovny je dopředu daný. Opozice nenajde dostatek hlasů pro schválení programu. V praxi to ale neznamená, že její zástupci nebudou mít prostor pro oprávněnou kritiku vlády, leč ke slovu se dostanou pouze ti s přednostním právem. Zástupci hnutí ANO schůzi povětšinou tak jako vždy odignorují, zajímavé bude sledovat snad pouze to, jak se k problémům Andreje Babiše postaví sociální demokraté. Zatím berou premiéra ještě pořád v ochranu.

Nejzásadovější pozici drží premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který – pokud jde o Čapí hnízdo – stále dokola opakuje, že jde o vykonstruovanou kauzu na politickou objednávku, jejímž prostřednictvím ho chce jeho konkurence politicky zlikvidovat. Jakkoli u mnohých budí nakyslý úsměv, z jeho strany jde už v zásadě o jedinou možnou strategii, a to přesto, že v průběhu času několikrát prokazatelně nemluvil pravdu, popřel sebe sama, pravidelně mlžil, vykrucoval se.

A přestože je tady asi třetina voličů, která jeho argumentaci akceptuje, a samotný Babiš nechce byť na vteřinu slyšet o tom, že by snad jen uvažoval o případné rezignaci v momentě, kdy by byl v kauze obviněn, v zákulisí české politiky lze už zaslechnout hlasy o jeho únikovém plánu. Ten má spočívat v prezidentské kandidatuře. Podle našich zjištění by ho mohl v křesle premiéra nahradit nastupující ministr průmyslu Karel Havlíček, Sabina Slonková v této souvislosti píše pro změnu o ministryni financí Aleně Schillerové.



Scénář číslo dvě pak počítá s vyvoláním předčasných voleb společně s volbami krajskými příští rok na podzim. Důvody pro tuto variantu jsou dva: Babiš může ještě pořád počítat s vysokou podporou voličů, zároveň prý pracuje s tím, že mu voliči dají důvěru navzdory kauze Čapí hnízdo, což mu dá zpětně trumf do rukou ve vztahu k opozici. „Lidi to věděli, i tak mě volili,“ bude říkat s tím, že je tudíž legitimní, aby opět aspiroval na post premiéra. A protože je muž neomezených finančních možností, který navíc disponuje efektivním propagandistickým zázemím, počítá nejspíš s tím, že by to opět zvládl vykomunikovat.

Zrovna tak je ale realistická představa, že se nic takového nestane prostě proto, že se soudy povlečou, a Babiš tak bude moct až do příštích voleb sehrát roli oběti korupcí prolezlého mafiánského systému, který přišel zničit. Ta role mu jde, a přestože si především v Praze tu a tam někdo svolá demonstraci proti jeho vládě, Babiš a jeho tým si budou jisti, že mají celou partii především ve vztahu k voličům ve zbytku republiky rozehranou způsobem, který mu umožní vládnout i po příštích volbách v řádném termínu. Dlouhodobé výstupy předvolebních šetření mu zatím dávají za pravdu. ANO se v součtu s ČSSD a KSČM pohybuje okolo padesáti procent.



Navíc se situace jeví tak, že se levici podařilo zastavit trend spočívající v úbytku voličů. A komunisté – pokud jde o podporu vlády – zatím nezapochybovali. Není tudíž náhoda, že jim jde premiér na ruku, jak jen to jde. A jen tak mimochodem, co by za to taková Jana Maláčová dala? Odtud je už jenom krůček k tahu, který může charakter české politiky v budoucnu proměnit: klíč v tomto ohledu drží podle všeho právě ČSSD. Buď někdy v budoucnu odmítne drolení současné aliance, počítat ale musí s tím, že je tu a tam někdo označí za hlupáky, kteří opakovaně ustupují z ještě nedávno nepřekročitelných podmínek, anebo prostě v jistý moment práskne do stolu, zariskuje a zavelí k obratu.

Konsensuální Jan Hamáček pro takový manévr nejspíš není zrovna stavěný, ani uvnitř strany se popravdě řečeno nerýsuje nějak silný blok, který by volal po změně kurzu. Navíc český volič má tendenci stranu, která vyvolá vládní krizi, spíše trestat. Jakkoli by tedy sociálním demokratům aspoň občas principální pozice slušela, daleko pravděpodobnější je, že se pokusí štědrou sociální politikou uplácet jednotlivé segmenty společnosti s tím, že to aspoň část z nich přiměje ČSSD opět volit. Je to krátkozraká a možná i cynická politika, leč přesně taková je nyní ve vleku Babiše nejspíš také většina sociálních demokratů.



Přesto by nebylo moudré ze strany opozičních stran házet kompletní ČSSD do jednoho pytle s oligarchou, pro jehož metodu práce není psychopatická bezohlednost a cynismus bez ideového ukotvení z nouze ctností, nýbrž podstatou a zažitým způsobem, který si osvojil v byznyse. A přestože půjde ve čtvrtek velká část kritiky z úst opozice právě za sociální demokracií, je potřeba jí připomenout, že pokud existuje aspoň nějaká šance na vznik vlády bez Babiše, nepůjde to nejspíš jinak než v Brně po komunálních volbách. Volby tam vyhrál Petr Vokřál z hnutí ANO, přesto skončil v opozici, neboť zde vznikla koalice složená z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD.

Slováci si něco podobného vyzkoušeli v roce 1998, kdy poslali vítězného Vladimíra Mečiara také do opozice. To vše je ale v mlze. Ostatně dnes ani nevíme, co vše naši budoucnost ovlivní. Neznámých proměnných je příliš. Co naopak odhadnout lze, je strategie ČSSD, která se bude ještě nějaký čas uchylovat k argumentaci typu, že pokud bude vláda hlasovat o konci nejvyššího státního zástupce, bude to její poslední hlasování, zatímco opozice bude lamentovat nad tím, jaká ostuda je mít obviněného premiéra a jak se ČSSD proměnila v onuci Babiše, který hazarduje s naší demokracií. A většina národa se v poměrech, ať už budou jakékoli, zařídí podle svého.