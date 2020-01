Dostál: Fiala vyhlásil boj politickým klaunům a nabídl serióznost. Bude to stačit? | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | ODS na kongresu znovuzvolila Petra Fialu předsedou. „Vážím si toho o to víc, že je to po šesti letech, co jsem předsedou ODS. Mohu vám slíbit jediné: Příští kongres bude ODS pořádat jako silná vládní strana,“ řekl poté, co získal 470 z 505 platných hlasů. V předcházejícím nominačním projevu zúčtoval s politickými klauny a populisty, kritizoval ekologické aktivisty a nacionalisty, přihlásil se k odkazu zesnulého britského filosofa Rogera Scrutona a tradičním konzervativním hodnotám. Byl to zvláštní projev, možná zbytečně dlouhý, nakonec ale chytil ztracené tempo.