Dostál: Hilšer chce na Hrad. Není kandidát ulice, ale senátor, který toho moc nepředvedl | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Neúspěšný kandidát z minulé prezidentské volby Marek Hilšer oznámil, že hodlá na Hrad kandidovat znovu. Jistě, právo na to má každý, kdo splní podmínky, a prohrávat lze donekonečna. Pokud by to ale Hilšer, který se stylizuje do „kandidáta ulice“, ačkoli je politicky jasně vyprofilovaným senátorem, myslel vážně, musel by postupovat úplně jinak. Kde je nějaká strategie, vize nebo spojenci? Takhle jeho ohlášená kandidatura působí ze všeho nejvíc jako plácnutí do vody.

„Chci naplňovat vizi, které věřím. Vizi České republiky, která stojí na lidech, kteří se nebojí problémů, které přináší současný svět, a spíše než jako hrozbu je vnímají jako příležitost. Na lidech, kteří se nebojí naslouchat, protože ví, že úspěch je založen a rodí se ze vzájemného respektu a spolupráce, kteří se nebojí vyžadovat, že stát a jeho instituce mají lidem sloužit, a ne, aby to bylo naopak,“ řekl Hilšer novinářům. Při vší úctě, tohle by jim mohl říct každý. Není v tom nic, čím by se odlišil, vymezil, mohl nějak zaujmout.

Hilšer je solitér, který doteď nepochopil, že politika je ze všeho nejvíc kolektivní disciplína – vyžaduje schopnost hledat spojence, uzavírat aliance a být součástí většiny. Neřekl nám, jak a s kým svůj plán koordinoval. Postupuje totiž skoro jistě samostatně, na vlastní triko a bez ohledu na ostatní. Nejspíš ho to v Senátu moc nebaví, lépe mu je mezi lidmi, v ulicích. Lze to pochopit, ale Hilšer musí počítat s tím, že se ho dříve nebo později někdo zeptá, co doteď v horní komoře (u)dělal, jakým tématům se věnuje, koho reprezentuje, případně čemu brání. A že bude muset vysvětlit, jak to jako aktivní senátor myslí s tou maskou „kandidáta ulice“.

Hilšer je členem nejsilnějšího klubu v horní komoře a lidi by jistě zajímalo, zda svůj postup koordinoval s vedením Starostů a nezávislých, co na jeho kandidaturu říká předseda Vít Rakušan, jaký je jeho cíl, na jaké voliče se chce zaměřit, jaká témata bude v kampani kromě obecných frází prosazovat. A především by měl říct, proč se pouští do boje, který už jednou prohrál. Nebylo by přece jen rozumnější si nejdřív něco odpracovat a kandidovat až někdy příště?

Je záhadou, kde v sobě Hilšer bere naději, že by mohl za daných okolností oslovit výrazně víc voličů, než v loňské prezidentské volbě, kdy skončil v prvním kole na pátém místě. Volilo ho necelých devět procent voličů (zhruba 455 tisíc hlasů), což na postup do druhého kola ani zdaleka nestačilo. Hilšer skončil ve všech krajích buď čtvrtý, anebo pátý. A pokud mu sebevědomí do žil vlil úspěch v senátních volbách, je třeba mu připomenout, že jsou v mnoha ohledech specifické. Navíc Praha, kde Hilšer kandidoval jako tvář známá z prezidentského klání, je se zbytkem republiky, pokud jde o politické preference, nesrovnatelná.

Tím se dostáváme k tomu hlavnímu: Česko je politicky dlouhodobě rozdělené na blok prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše, proti kterému stojí roztříštěná opozice. A pokud má někdo z opozičního prostředí prezidentskou volbu vyhrát, musí se mu podařit uloupnout určité procento voličů, kteří akceptují současnou vládní konstelaci. Jde především o lidi z malých měst a obcí. Možná si Hilšer myslí, že by právě on tento manévr zvládl. Nic tomu ale nenasvědčuje a svízel je, že si něco podobného skoro jistě budou myslet také Jiří Drahoš, Michael Kocáb nebo Petr Pavel.

A tak to může dopadnout jako vždycky. Zatímco Babišův blok zůstane jednotný a do voleb vyšle silného kandidáta, přičemž stále nelze vyloučit, že jím bude právě premiér, opozice opět nenajde společnou řeč a nevygeneruje jednu silnou osobnost. Nebude to znamenat nic menšího, než další tříštění sil i hlasů, neschopnost oslovit lidi, kteří nejsou součástí městské liberální elity, a tedy porážku. A jen tak mimochodem, víte, co v těchto dnech dělá Václav Klaus mladší? Objíždí malé obce napříč republikou. A vůbec: koho byste ve druhém kole volili, pokud by se do něj spolu s Babišem dostal právě Klaus ml.?