Dostál: Komunisté míří do propadliště dějin. ANO stále dominuje, Piráti lídrem opozice | info.cz

Třicet let od listopadu 1989 jsou komunisté poprvé pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny. Aspoň podle aktuálního šetření agentury Kantar CZ pro ČT24. Paradoxně se tak děje v čase, kdy mají poprvé od Sametové revoluce podíl na moci. Aktuálně by je ve volbách volilo jen 4,5 procent voličů. Vše ostatní zůstává při starém. Hegemonem české politiky je suverénní hnutí ANO, za lídra opozice lze označit Piráty, pod pěti procenty je kromě KSČM také TOP 09. A Trikolóra Václava Klause mladšího je už na třech a půl procentech.

Jistotu zvolení do dolní komory mají dlouhodobě pouze čtyři strany. Kromě Babišova hnutí ANO, kterému by svůj hlas podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar CZ dalo třicet procent voličů, a Pirátů se sedmnácti procenty hlasů, jsou to ještě ODS (14,5 procent) a SPD Tomia Okamury (osm procent). Dalších pět subjektů (ČSSD – 6 procent, STAN – 5 procent, KDU-ČSL – 5 procent, TOP 09 – 4,5 procenta a KSČM – 4,5 procenta) osciluje okolo pětiprocentní hranice. Právě tato okolnost prakticky znemožňuje jakoukoli věrohodnou prognózu, pokud jde o složení příští vlády. Nevíme zkrátka, kolik subjektů obstojí v boji s pěti procenty, bez kterých skončí mimo sněmovnu.

Kantar CZ pro ČT, září 2019autor: Česká televize

Přesto má smysl aspoň zevrubně výstupy šetření analyzovat. Základní závěr je dlouhodobě stejný: suverénním hegemonem české politiky je už několik let hnutí ANO Andreje Babiše. Jakkoli je to banální konstatování, musíme zdůraznit, že jde v danou chvíli o bezprecedentní situaci. Nikdy dříve nebyla nejsilnější vládní strana v polovině volebního období v takto luxusní pozici. Ba co víc, v minulosti bylo pravidlem, že touto dobou ve volebních modelech vedla nejsilnější opoziční strana. A zmínit musíme také to, že ANO navzdory rozličným problémům svého předsedy oproti poslednímu šetření stejné agentury posílilo o pozoruhodných 4,5 procenta.



Petr Fiala se sice poslední dobou pasuje do role lídra opozice a tedy i příštího premiéra, leč data hovoří jinou řečí: lídrem opozice jsou dlouhodobě Piráti. A pokud lze českou politiku analyticky popsat mimo jiné na pozadí osy tradiční politické strany vs. nová protestní a populistická hnutí, výsledek tradiční politiky je doslova zdrcující: ANO, Piráty a SPD by volilo 55 procent voličů, pokud k nim započteme i KSČM jako subjekt, vůči kterému kompletní polistopadová politická reprezentace uzavřela nepsanou dohodu o vyloučení z exekutivy, dostaneme se téměř na šedesát procent. Oproti tomu ODS, ČSSD, STAN, TOP 09 a lidovcům by v danou chvíli svůj hlas dalo jen 35 procent voličů.

Nelichotivě výsledek šetření vyznívá také pro blok stran, jehož lídři uvažují o nějaké formě společného postupu. ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 by v součtu volilo 29 procent lidí, tedy o procento méně, než ANO. A pokud platí, jak nám na začátku týdne řekl expert Medianu Jaroslav Horníček, že by předvolební koalice těchto stran mohla ztratit až jednu čtvrtinu voličů z jejich prostého součtu, je v danou chvíli krajně nepravděpodobné, že by hnutí ANO prohrálo příští volby. Pokud jde o většinu v dolní komoře, je samozřejmě otázka, jak ve volbách dopadnou jeho spojenci. Buď jak buď, ANO, ČSSD a KSČM by nyní volilo 40,5 procent, s SPD 48,5 procent a s Trikolórou už 52 procent voličů.