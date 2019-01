Dostál: Komunisté mizí, na koho budete svalovat vinu pak?

Letos to bude třicet let od pádu Husákova režimu, přesto se v Česku periodicky láteří nad odpovědností komunistů za naše trable. Naposledy jsme toho byli svědky tento týden poté, co sněmovna odhlasovala zdanění církevních restitucí. Jistě, jde o návrh KSČM, ale nebýt Babišova hnutí ANO, neměl by šanci projít. I proto platí, že hrozbou pro naši současnou demokracii nejsou komunisté, ale trestně stíhaný premiér se svými autokratickými choutkami. Pozornost bychom tudíž měli věnovat hlavně jemu. A jen tak mimochodem, copak asi dělá a kde se nachází Babišův syn, o kterém se ještě nedávno psalo, že chce svědčit?