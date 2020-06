Dostál: Konec Xavera v Radě ČT? Kořanová spustila lavinu, která nás smete všechny | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Stalo se přesně to, co se – obzvlášť u nás – stát muselo. Poslankyně hnutí ANO Barbora Kořanová spustila svou osobně motivovanou snahou odvolat Zdeňka Šarapatku z Rady ČT lavinu, která nás smete všechny. Namísto toho, aby skousla, co se třeba příčí jejímu vkusu a jemnocitu, započala proces, nad kterým už dávno nemá kontrolu. Vstoupil do něj bezpočet dalších aktérů a nakonec z toho bude nepřehledná bramboračka, znechucení všech včetně široké veřejnosti a dost možná také ochromení mediálních rad.

O co jde: Kořanová chtěla odvolat Šarapatku, prý kvůli fotce na sociálních sítích a kvůli komentáři, který k ní napsal. Pak se přidala Jana Bobošíková, ta zase neskousla, že se dva členové rady – konkrétně René Kühn a opět Šarapatka – na minulém jednání kontrolního orgánu veřejnoprávní televize zeptali přítomného zástupce veřejnosti, zda čirou náhodou není spojen s nějakou parlamentní stranou, když jej Kühn dle svých slov v minulosti viděl s poslanci SPD. Podle Bobošíkové je to důvod k jejich odvolání. A nyní se do věci vložil také Český národní výbor Mezinárodního tiskového institut (CZ IPI, jemuž předsedá neúspěšný kandidát do rady Michal Klíma), který po poslancích žádá odvolání Lubomíra Xavera Veselého. Vzápětí začala v podobném duchu uvažovat poslankyně ODS a místopředsedkyně volebního výboru Miroslava Němcová. Už teď se těším, kdo bude další…

O touze Kořanové odvolat Šarapatku a o plánech, které by to mohlo úvést do pohybu, jsme toho už napsali dost (zde, zde nebo zde). Postačí připomenout, kterak na sebe v rozhovoru pro iRozhlas.cz prozradila, že je hnána osobní motivací. Pokud jde o Bobošíkovou, psali jsme, že nelze vyloučit její snahu zamíchat kartami před sledovanou volbou nového předsedy Rady ČT. A teď tedy přibyl Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, kterému se nelíbí primitivní útok Xavera Veselého na novinářku Johanu Hovorkovou z redakce webu Forum24, která oprávněně kritizovala Veselého za to, jak by naložil s Otázkami Václava Moravce.

Xaverovi Veselému, který paradoxně, ale vlastně typicky, také moderuje svůj vlastní pořad v Českém rozhlase, by se líbilo, kdyby se v OVM střídali moderátoři. Podle Hovorkové by to znamenalo „znormalizování“ pořadu. Xaver to odmítl a označil ji za lhářku, blbce, svini a kdoví co ještě. Diváci by ji podle jeho mínění měli „hnát svinským krokem“. Podle CZ IPI jde o neadekvátní reakci a porušení zákona o ČT. Ponechme nyní stranou, že se Xaver nakonec Hovorkové omluvil, byť jen za některé výroky. To hlavní je jinde. Předně: Xaver nijak nevybočil a zachoval se přesně tak, jak od něj stávající většina ve sněmovně čeká. Zkrátka plní zadání mocenského bloku, jehož je v Radě ČT vyslancem. Hraje roli, která mu byla udělena. Není v tom nic překvapivého ani nového.

Že je to za hranou, a dost možná za hranou zákona, je jasné, ale také to nepřekvapí. Pokud se budou poslanci návrhem na jeho odvolání zabývat, nemůže to dopadnout jinak, než že se obnaží účelovost a předpojatost současné vládní většiny. Pokud totiž Xavera tyto hlasy před několika týdny zvolily, je zhola nepředstavitelné, že by ho nyní odvolaly. Sluší se k tomu ale také dodat, že ani Hovorková a její kolegové nejsou žádní „svatoušci“. Autor těchto řádků s nimi má – ještě coby člen Rady ČT – obzvlášť otřesnou zkušenost.

Pokud tady tedy Xaver a jemu podobní zrovna nepřispívají ke kultivaci veřejné debaty, o Hovorkové a webu Forum24 to v řadě případů platí úplně stejně. A nic na tom nemění, že se zrovna ve vztahu k Babišovi ocitli na té straně sporu, který ztělesňuje v očích městských liberálních elit dobro. I oni zkrátka nesou svůj díl odpovědnosti za osobní, kádrovací a ideologicky předpojatou podobu veřejné debaty. Kdybych tehdy chtěl, i já bych je ze svého pohledu oprávněně označil za „svině“, protože jak jinak reagovat na nástěnky, kde se lidé nálepkují rudými hvězdami.

Jinak řečeno: Hovorková si jistě zaslouží podporu a solidaritu, avšak nikoli kvůli tomu, že by zrovna ona byla ztělesněním ctnosti. I Zdeněk Šarapatka každému potvrdí, kterak jsme se na jednáních Rady ČT mnohdy neshodli, protože naše vidění světa je v mnoha ohledech protichůdné. Přesto jsem se ve sporu mezi ním s Kořanovou takřka automaticky postavil na jeho stranu. Jde totiž o princip a vůbec ne o to, zda s ním souhlasím v jednotlivostech či náhledu na svět, což platí i o Hovorkové.

Za další: Kořanová absolutně nepochopila, do čeho se pouští a co všechno může způsobit, čímž se dostávám možná k tomu hlavnímu. Česko je malé, prakticky všichni se tu znají z několika hospod, případně vybraných klubů. V důsledku to znamená, že se tady až na čestné výjimky nepěstuje programová, ideově ukotvená debata, věcný dialog v pravém slova smyslu. Ilustrovat to lze opět na onom několik let starém a hlavně idiotském výpadu webu Forum24 vůči mnoha členům mediálních rad. Je to ke škodě nás všech, protože je to osobní. Každý zde na někoho něco ví a často tak končíme veskrze v bulváru. Lehounce se šermuje věcmi, jako je osobní msta, kdo komu zahnul, kdo koho podvedl, opustil, nebo snad zradil. Také proto si Zemana na Hradě zasloužíme, v této disciplíně je totiž mistr.

Není také divu, že výsledkem je svého druhu sektářství. Což lze zase ilustrovat na už deset let roztříštěné pravici, ale i na levici posledních týdnů a měsíců, kde pro jistotu nevzniká jedna, ale hned tři nové strany. Je to naprosto zoufalý pohled, z něhož musí mít Babiš i Zeman radost. Ale zpět k situaci v mediálních radách. Jediné, čeho Kořanová a spol. dost možná dosáhnou, je paralýza a naprosté znechucení všech. A taky obavy radních se svobodně vyjadřovat, protože co když se to zase někde někoho útlocitného dotkne a ten – opět z osobně motivovaných pohnutek – navrhne dotyčného odvolat. Z pohledu veřejnosti z toho pak bude obyčejný „maglajz“, ve kterém se vůbec nikdo nevyzná, natož aby mu rozuměl.

Je to další projev zvrácenosti současného politického provozu, který v plné nahotě obnažuje metody práce Zemana a Babiše. Jednoho motivuje msta, druhého touha ovládnout všechno. To je naprosto špatně. Obzvlášť, pokud jde právě o mediální rady. Protože pokud Poslanecká sněmovna v poměrném volebním systému zrcadlí názorové rozložení české společnosti, mají tutéž pluralitu zrcadlit také mediální rady. Záměrem zákonodárce bylo, aby i ony odrážely pestrost české společnosti, Babiš se Zemanem se je ale rozhodli zválcovat na úkor všech ostatních. Je ironií, že jim v tom Kořanová svou servilní snaživostí hází klacky pod nohy. I tak může být ale Xaver skoro jistě klidný. Odvolán nebude.