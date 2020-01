Dostál: Median dává politickým stranám cennou zpětnou vazbu. Co ukazuje jeho volební model? | info.cz

A dělat by to měly především politické strany. Median jim totiž poskytl skvělou zpětnou vazbu. Z dat mohou snadno vyčíst, které sociální skupiny se jim daří efektivně oslovovat, kde jsou v tomto ohledu průměrní, a u kterých skupin lidí za konkurencí případně výrazně zaostávají. Podpora jednotlivých stran je strukturována do šesti základních kategorií: věk, vzdělání, pohlaví, práce a bydliště. Šestá kombinuje vzdělání a věk. Každá z nich má několik vlastních záložek.

Tak třeba věk: nikoho nejspíš nepřekvapí, že hnutí ANO dominuje mezi penzisty, podle Medianu by ho volilo 45 procent lidí od pětašedesáti let nahoru. Vzhledem k jejich tradičně disciplinované účasti ve volbách jde o zásadní ukazatel, který do značné míry vysvětluje Babišův úspěch. Z opačného břehu nazřeno lze říct, že se hnutí ANO od jistého momentu rozhodlo obhospodařovat především zájmy lidí, kterých je hodně a od kterých lze na oplátku čekat, že se podle toho zachovají u volebních uren.

Se snižujícím se věkem respondentů také klesá podpora hnutí ANO: u lidí mezi 55 a 64 lety věku už disponují „jen“ pětatřicetiprocentní podporou. Mezi lidmi, kterým je 45 až 54, má Babiš 23,5 procent, u třicátníků už jen 17,6 procent a u dvacátníků dokonce jen 11,4 procent. Mezi mladými naopak dominují Piráti: u těch nejmladších berou přes 33 procent; u třicátníků to je 25,7 procent, tedy o osm procent více než hnutí ANO a o deset procent více než ODS.

Pokud jde o vzdělání, mezi lidmi se základním vzděláním dominuje opět hnutí ANO se 41,4 procenty hlasů. Druhou příčku v této kategorii těsně drží komunisté (11,5 procent), třetí jsou Piráti (10,7), čtvrtí lidovci (8,8 procent), pátá ČSSD s osmi procenty. Pokud se podíváme naopak na vysokoškoláky, i zde sice vede hnutí ANO, avšak s poloviční podporou. Mezi lidmi s dokončenou vysokou školou má Babiš jen 21,7 procent. Druhé Piráty by volilo 17,5 procent z nich, třetí ODS 16,5 procent. Komunisté tu mají jen 2,2 procent voličů, ČSSD 4,9 procent.

V kolonce pohlaví zaujme snad pouze to, jak výrazně se liší podpora mezi muži a ženami u lidovců: u žen mají 6,6 procent, u mužů 3,5 procent. V opačném gardu je na tom SPD a Trikolóra. Obě národovecké formace podporují výrazně více muži. SPD by jich volilo skoro deset procent, Trikolóru 3,8 procent. Ženy program krajní pravice zjevně zase tolik neláká: SPD by jich volilo 5,9 procent, Trikolóru pak jen 1,6 procent. Opačně se to má u Babiše, kterého podporuje o tři procenta více žen než mužů. U ostatních stran rozdíl v preferencích podle pohlaví nijak výrazně odlišný není.

Pojďme ke klasické kategorii, která rozlišuje podporu jednotlivých politických stran na pozadí příjmů. Pozoruhodná data najdeme hned u první záložky: nezaměstnaní a nízkopříjmoví zaměstnanci. Jen těsně zde vede hnutí ANO s 19,5 procenty, druhé Piráty by volilo v této kategorii 18,5 procent lidí, třetí je SPD (11,4), čtvrtá ODS (9,3), pátá ČSSD (8,3) a šestý STAN (8,2). U zaměstnanců se středními příjmy už je dominance hnutí ANO zjevná, volilo by je 27,3 procent z nich, druhé Piráty 14,5 procent, třetí ODS pak 11,7 procent. U zaměstnanců s vyššími příjmy se zisky hnutí ANO, Pirátů a ODS zase přibližují, a to v intervalu mezi 22,7 procent (ANO) a 16,7 procent (ODS).

Kategorii osob samostatně výdělečně činných pak vévodí ODS se ziskem 21,7 procent, druzí zde jsou Piráti (17,7) a až třetí hnutí ANO (17,1). Ostatní formace jsou hluboko pod deseti procenty, čtvrtý je STAN s osmi procenty, třeba sociální demokraty by volilo jen 1,7 procent osob samostatně výdělečných, komunisty dokonce jen 0,3 procenta z nich. Pokud ale kliknete na kategorii „důchodci“, graf se radikálně změní: hnutí ANO by volilo 43,2 procent z nich, druhou KSČM 14,1 procent, třetí je mezi penzisty ČSSD (10,7), čtvrtá SPD (7,5) a pátá ODS (6,9). A u studentů a prvovoličů je to zase jinak: dominují zde Piráti s 31 procenty, druhá je suverénně TOP 09 (21,5).

Zbývá kategorie „bydliště“, tedy ta, která je v ohnisku politického konfliktu na ose centrum vs. periferie. Hnutí ANO je první v malých městech, ve kterých žije méně než pět tisíc obyvatel, zrovna tak vede tam, kde žije sto tisíc a více obyvatel. Přesto je zde jistá dynamika patrná. V malých městech je ANO nad třiceti procenty, v těch velkých bere „jen“ něco přes šestadvacet procent. A třeba TOP 09 je na tom přesně obráceně: ve velkých městech by ji volilo 8,1 procent voličů a skončila by zde čtvrtá, zatímco v těch nejmenších by nepřelezla pětiprocentní hranici. Totéž v obráceném gardu platí o komunistech. V malých městech je čtvrtá se ziskem přes devět procent, v těch velkých nedosáhne ani na pět procent.