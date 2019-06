Dostál: Tradiční levice v troskách. Filip hájí Babiše, sociální demokraté mlčí | info.cz

Je v tom jeden z paradoxů naší současné situace. Komunista hájí svého třídního nepřítele, tedy oligarchu a trestně stíhaného premiéra České republiky. A činí tak v situaci, která je pro komunisty sporná nejméně ve dvou ohledech: nejen že udržují u moci člověka, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy těch, které by měli komunisté v politice zastupovat. KSČM tak navíc činí v situaci, kdy se jí kriticky snižuje nejen členská základna, ale především počet voličů. A aby to bylo ještě zamotanější: úbytek voličů souvisí přímo s expanzí politického projektu Andreje Babiše a s jeho nedávným obratem doleva.

Zkrátka řečeno: Babiš vyluxoval tradičním levicovým stranám voličskou základnu, přičemž jsou to právě komunisté a sociální demokraté, kdo ho drží v ten samý moment u moci. Na místo, aby se proti jeho populistické politice vymezili z principiálních levicových pozic, dělají mu stafáž, zatímco on svou politikou uplácí rozličné společenské segmenty ve víře, že mu zachovají přízeň u voleb. Typickým příkladem budiž penzisté, tedy zdaleka nejdisciplinovanější voličská skupina a zároveň toho času pevné jádro voličů obou zmíněných tradičních levicových stran.

A zatímco od sociálních demokratů očekáváme, že se budou snažit vyvíjet na Babiše tlak a budou tak hledat pozici, skrze kterou by se mohli emancipovat, komunisté jsou – zdá se – na nejlepší cestě sehrát roli jeho nejspolehlivějšího spojence. Jinak si nelze slova jejich šéfa na adresu demonstrantů vysvětlit. Pokud byste se ptali, jak se strana kdysi hájící utlačovanou dělnickou třídu dopracovala k obhajobě oligarchy, vězte, že je to jednoduché: KSČM odmítá akceptovat novou konfliktní linii, kterou je právě spor o Babiše a namísto toho se i nadále tváří, jako by se klíčový střet české politiky odvíjel na pozadí socio-ekonomické linie.

Výsledek jejich úvah pak nemůže být jiný, než že je potřeba udělat vše pro to, aby se k moci nevrátila klasická pravice, tedy ODS, TOP 09 a další formace. Proto komunisté umožnili vznik vlády složené z hnutí ANO a sociálních demokratů, proto Babiše hájí vždy, když se ocitne v úzkých a proto teď Vojtěch Filip přišel s filipikou proti demonstracím, jejichž cílem je Babišova demise. „Nejsem si jist, co za názvem stojí (Filip tím myslí Milion chvilek pro demokracii, pozn. redakce), protože nejen podle mého názoru, akce jen ukazují na to, jak povrchní a vlastně i sobečtí jsou někteří naši občané a jak snadno se dají zmást,“ píše Filip v prohlášení, které komunisté rozeslali do médií.

Lidé podle Filipa sice mají právo vyjádřit svůj názor a demonstrovat. „Jen křičet,“ pokračuje předseda komunistů, „ale nestačí! Co bude dál? Přemýšleli vůbec někdy ti tři studenti, kteří údajně za projektem Milion chvilek pro demokracii stojí, co by se reálně mohlo stát, kdyby se premiér pod tlakem nakonec rozhodl odstoupit? Pokud by Andrej Babiš odstoupil, hnutí ANO by jistě jako vítěz posledních voleb nominovalo jiného předsedu vlády.“ Že by to nejspíš demonstranti považovali za úspěch a především za krok, který je běžný ve všech zavedených demokraciích, Filip podle všeho odmítá.

Uchyluje se také ke klasické formuli, skrze kterou odkazuje na výsledky voleb. Přitom nikdo ze zástupců Milionu chvilek demokratické volby nikdy nezpochybnil. Vadí jim zkrátka pouze rozličnými skandály a střety zájmů zatížený premiér, který navíc čelí trestnímu stíhání. Nakonec Filip – podobně jako premiér – tvrdí, že pokud tedy pořadatelé demonstrací chtějí mluvit do politiky, měli by sebrat síly a pokusit se ve volbách zabojovat. „Nebo na to nemají odvahu?,“ táže se Filip a dodává, že pokud tady někdo podporuje a kultivuje demokratickou kulturu, zástupci Milionu chvilek pro demokracii to zcela jistě nejsou.

To nám tvrdí komunisté, kteří kdysi v politickém boji neváhali upřednostnit před parlamentními lavicemi ulici a skrze rozvášněné davy demagogicky vydírat svou politickou konkurenci. Ocenit ale musíme aspoň jejich upřímnost a svým způsobem také invenci. Přece jenom, že se komunisté dopracují k podobné pozici, by ještě před deseti lety čekal málokdo. Překvapit by nás u nich už nemělo skoro nic.