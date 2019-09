Dostál: Tři základní varianty budoucí vlády. Kterou si Babiš vybere? | info.cz

Nejprve základní data: Babiše by v září podle volebního modelu Medianu volilo 31 procent voličů. Bez zajímavosti jistě není, že hnutí ANO disponuje pevným jádrem 20,5 procenta voličů, což je více, než potenciál jakékoli jiné strany. Jinak řečeno, i kdyby druhé Piráty nebo třetí ODS v září volili úplně všichni, kdo o tom uvažovali, a ANO by získalo pouze hlasy svého pevného jádra, stále by mu to na prvenství stačilo. Potenciál Pirátů je 19,5 procent hlasů, potenciál ODS pouhých 17 procent.

Volební model nicméně oběma opozičním formacím přisuzuje podstatně nižší podporu: Pirátům 13,5 procent, ODS 12,5 procent. V součtu mají tudíž o pět procentních bodů méně, než hnutí ANO, které je jednoznačným hegemonem české politiky. Všechny ostatní subjekty se dlouhodobě pohybují pod deseti procenty, přičemž je to čtvrtá SPD Tomia Okamury, kterou by sice v září volilo 7,5 procent, zároveň ale platí, že jako jediná už čtyři měsíce v řadě čelí v průzkumech úbytku voličů. Nepatrně naopak posílili sociální demokraté (nyní 7 procent) a komunisté (6 procent). Tradiční levice ale nemá podobně jako TOP 09, KDU-ČSL a STAN nic jisté.



Všech těchto pět stran se bude při samostatné kandidatuře o pobyt ve sněmovně po příštích volbách strachovat. Tím se dostáváme k první otázce: Především pro lidovce, TOP 09 a Starosty a nezávislé může být nějaká forma koordinovaného postupu stěžejní otázkou politického přežití. A pokud jsme se tady k integraci celé pravice v jeden blok před časem vyjádřili skepticky, za dané konstelace je téměř vyloučeno, že by lídři těchto uskupení riskovali samostatný postup. Skoro jistě tak vznikne aliance Starostů a TOP 09, otázkou je koordinovaný postup ODS a KDU-ČSL.

Klíčem k povolebnímu směřování země nicméně bude odpověď na druhou otázku: s kým bude Babiš vládnout. V danou chvíli existují tři základní scénáře, zbytek jsou příbuzné variace. Předně ale jedna poznámka: Předpokladem každé věrohodné prognózy jsou dlouhodobé trendy a především odpověď na otázku, zda v mezičase nenastane cosi nečekaného, nějaký moment, který do společnosti vnese novou politickou dynamiku. Stát se to může. Nyní se ale situace navzdory rozličným skandálům Andreje Babiše jeví přehledně: ANO nemá srovnatelného konkurenta, dokonce lze říct, že je Babiš jediný, kdo tady spojuje aspoň část rozdělené společnosti.



Pokud jde o povolební scénáře, je potřeba se nejprve popasovat s přepočtem hlasů na mandáty. K tomu si lze pomoci modelem portálu mandáty.cz, který pracuje s výstupy šetření agentur CVVM, Median, Kantar CZ a STEM.

1. ANO-ČSSD-KSČM



Prvním realistickým scénářem je pokračování vlády na současném půdorysu, tedy menšinová vláda složená z hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů. Podle Medianu by tyto tři subjekty v září volilo v součtu necelých 45 procent voličů. Podle serveru mandáty.cz by disponovaly v součtu 104 křesly. Byla by to logická varianta v tom ohledu, že by Babiš a spol. zkrátka voličům pohodlně vysvětlili, kterak pokračují v dobře fungující spolupráci z let 2017 až 2021. Otázkou ale je, co se bude dít po volbách uvnitř ČSSD a KSČM. Obě strany totiž volby prohrají, což může zacloumat jejich vedením a vyústit v nástup někoho, kdo zavelí k odchodu do opozice a k přeformulování základní strategie. Méně realistickou variací tohoto scénáře je menšinová vláda hnutí ANO s podporou KSČM a SPD.

2. ANO-ODS



Přestože se to dnes jeví nepravděpodobně, koalici složenou z hnutí ANO a občanských demokratů zdaleka nelze zatracovat. ODS nikdy nebyla v opozici déle, než dvě volební období za sebou. A pokud se Petru Fialovi stranu nepodaří nasměrovat k dalšímu výraznějšímu růstu, čemuž zatím nic nenasvědčuje, nelze vyloučit, že po volbách v čele strany skončí, neboť neodolá tlaku pragmatiků, kteří prostě budou chtít být u vesla. A třeba i s Babišem, proti kterému se strana poslední roky – a nutno říct neefektivně – vymezuje. Babiš by tento obrat v čase, kdy začne ekonomika stagnovat, vysvětlil klasickou formulí opírající se o nutnost šetřit s péči řádného hospodáře. Pro ODS by možná bylo výhodné vtáhnout do takové vlády lidovce, případně Trikolóru.



3. ANO-Piráti



Piráti mají s ODS společné jedno: obě formace se v posledních měsících pasují do role hlavního vyzyvatele Andreje Babiše. Tím to ale končí: zatímco ODS je zahleděná do minulosti a volá po návratu časů, kterých mají mnozí voliči nejpozději od roku 2010 plné zuby, Piráti jsou jednou z několika protestních stran, jejichž expanze přímo souvisí s úpadkem a diskreditací tradičních politických partají. Koalice ANO a Pirátů by tak završila přeskupování sil a roztříštění tradiční politiky započaté před deseti lety: Ve vládě by poprvé od roku 1990 nebyla žádná tradiční formace. A pokud bude Pirátům vadit Babiš osobně, ten se tou dobou může začít ze stranické politiky elegantně stahovat s tím, že se chystá kandidovat na Hrad.