Dostál: Tristní výsledky tradičních stran. Jejich „staré dobré časy“ se jen tak nevrátí | info.cz

Stabilitu zmíněnou v úvodu vykazují rozličné volební modely už několik měsíců. Hnutí ANO je dlouhodobě nad třiceti procenty. Navzdory kauzám Andreje Babiše voliče neztrácí, zrovna tak je ale zřejmé, že se pohybuje na hranici svých možností. Nejspíš už němá kde brát, přesto jednoznačně dominuje české politice.

Na druhém a třetím místě se dlouhodobě střídají ODS a Piráti. A přestože se podpora občanských demokratů od voleb jednou – konkrétně loni v říjnu – dostala ke dvaceti procentům, lze říct, že i podpora obou těchto stran je dlouhodobě stabilní, a to někde mezi deseti a patnácti procenty. Jinak řečeno, druhou a třetí stranu by podle CVVM volilo v součtu méně lidí, než vítězné hnutí ANO.

Mezi strany s nejméně stabilní podporou patří dlouhodobě ČSSD. Avšak zatímco loni na podzim byla ve třech po sobě následujících volebních modelech pod deseti procenty, teď má hodnoty srovnatelné s Piráty. Také komunisté po dlouhé době přece jen posílili, ale je otázka, do jaké míry u nich můžeme mluvit o trendu. A přestože jde SPD dlouhodobě dolů, jsou to právě Okamurovci, kdo by podle dubnových dat CVVM s velkou pravděpodobností jako poslední přelezl pět procent nutných pro vstup do sněmovny.

Co by to znamenalo? Do řádného termínu voleb sice zbývá přes dva roky, především strany situované ve středu a napravo od něj ale musí hledat strategii, která jim zajistí politické přežití. Charakter české politiky po příštích volbách totiž zásadně ovlivní právě výsledek těch stran, které se pohybují na chvostu grafu sociologů. Jinak řečeno: přepočet hlasů na mandáty může zásadně ovlivnit počet propadlých hlasů. A k lidovcům, Starostům a TOP 09, které CVVM staví mimo dolní komoru, se v součtu nyní hlásí přes deset procent voličů.

V danou chvíli mají přitom lepší výchozí pozici lidovci a STAN. Shodou okolností jde o strany, které na nedávných sjezdech změnily předsedu, bude tudíž velice zajímavé sledovat, zda to nějakým způsobem s jejich dlouhodobou podporou zahýbe. Pokud jde o TOP 09, už teď je skoro jisté, že se samostatně ve vysoké politice neudrží. Za nejrealističtější scénář lze označit variantu, kdy se budou politici TOP 09 ucházet o hlasy voličů na kandidátce Starostů. A lidovci to zkusí jako vždycky samostatně.

Data z volebního modelu lze ale číst na několik způsobů. Takže aspoň stručně: za zcela zásadní zprávu můžeme zcela jistě označit fakt, že strany, které umožnily vznik druhé Babišovy vlády, disponují v součtu téměř 54procentní podporou. Pokud se ČSSD a KSČM nerozhodnou z nějakého důvodu alianci opustit, je dost dobře možné, že je tady zaděláno na stejnou koalici třeba i po příštích volbách. Tím spíš, že si lze vcelku snadno představit, že se SPD propadne pod pět procent. I když to už koukáme hodně do budoucnosti.

Za další: dlouhodobá stabilita jednotlivých stran dává za pravdu těm hlasům, podle kterých pokud nezmizelo, tak zcela jistě aspoň na čas ustoupilo do pozadí, pravo-levé štěpení politiky. Pravicová ODS osciluje okolo patnácti procent, levicové ČSSD a KSČM mají ve volebním modelu CVVM v součtu 23,5 procent. To jsou především s ohledem na volební zisky toho času dvou hlavních pólů české politiky naprosto tristní čísla. Jen tak pro srovnání, ještě v roce 2006 volilo ODS a ČSSD v součtu přes 67 procent voličů. Optimálním nástrojem pro pochopení současné politiky je proto střet protestních či populistických a tradičních stran.

A i tady logicky platí, že se česká stranická scéna nachází ve fázi systémové proměny: tradiční strany reprezentované ODS, ČSSD či lidovci dlouhodobě vyklízejí prostor subjektům, jejichž styl a metody práce sice mohou být různé, leč vzestup každé z nich lze označit za systémovou reakci na úpadek tradiční politiky. Platí to pochopitelně o hnutí ANO, stejně tak ale i o Pirátech či SPD Tomia Okamury. V součtu mají tyto formace i bez komunistů podle volebního modelu CVVM podporu více než padesáti procent voličů. Přičemž je skoro jisté, že se „staré dobré časy“ (hlavně pro ODS a ČSSD) jen tak nevrátí.