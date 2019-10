Dostál: Zemanův poslední majstrštyk. Chystá manévr, kterým by všechny paralyzoval? | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Veřejným prostorem kolují intenzivní spekulace o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana. Dnes nastupuje na čtyřdenní „rekondiční pobyt“ v nemocnici, oficiálně kvůli tomu, aby se připravil na náročné oslavy výročí vzniku Československa. V kontextu jeho vyjádření z poslední doby je ovšem na místě položit si i otázku, zda nezačal pracovat se scénářem rezignace na post hlavy státu. A co by to pro Česko znamenalo?

Jistě, jde o spekulaci, přesto jde o věc tak zásadního významu, že je nutné o ní mluvit. Už jenom proto, aby s takovou variantou začali pracovat další političtí aktéři. Na začátek dvě poznámky: Nikdo soudný v této zemi nepochybuje, že je Miloš Zeman zkušený politický stratég, který nečiní své kroky nahodile. Zrovna tak je ovšem skoro jisté, že si musí uvědomovat – ostatně je to pragmatik a realista – postupný úbytek svých sil.

Do řádného termínu prezidentských voleb, a tedy do konce jeho druhého mandátu na Hradě, zbývají necelé tři a půl roku. Přesto prezident začal v posledních týdnech ve veřejném prostoru zmiňovat téma svého nástupce. Pokud bychom vycházeli z teze, že tak nečiní z plezíru, což prostě Miloš Zeman ve zvyku nemá, je třeba si položit otázku, proč se to děje a co tím sleduje?

Teď dvě citace z Ústavy:

„Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů.“

„Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba prezidenta republiky do devadesáti dnů.“

Netřeba se teď až tak moc pozastavovat nad samotným zdravotním stavem prezidenta. Co by nás ale naopak zajímat mělo, je teoretický tah, kterým by na svou funkci rezignoval. Co když Miloš Zeman v zákulisí pracuje s touto variantou a už hledá svého nástupce?

Co když třeba na pravidelných schůzkách s premiérem přesvědčuje Andreje Babiše, aby do přímé volby prezidenta šel? Ostatně Zeman, stejně tak jako jeho mluvčí, to říkají explicitně: na Hrad by volili Babiše. A premiér? Zprvu to odmítl, vzápětí ale připustil, že člověk nikdy neví a že nelze vyloučit nic.

Mimochodem, Ústava myslí i na situaci, kdy prezident je ve funkci, ale není schopen ji prakticky vykonávat. Píšeme o tom podrobně tady.

Uvažujme dál v rovině, co může nastat: co když Miloš Zeman třeba ve svém vánočním poselství národu oznámí, že na post prezidenta k poslednímu prosinci rezignuje? Je prakticky jisté, že by takovým krokem naprosto šokoval a současně paralyzoval své protivníky, kteří by měli ambici ho na Hradě vystřídat.

Volby by se podle Ústavy musely konat nejpozději někdy na konci března. A teď se zkuste zamyslet: kdo z případných občanských kandidátů by tady byl schopen tak rychle posbírat 50 tisíc podpisů pro svou kandidaturu? A jak rychle by byla asi tak schopna reagovat roztříštěná opozice?

Jinak řečeno: pokud Zeman hledá svého nástupce a zároveň pracuje s výše zmíněným scénářem „předání“ moci, bude ten, kdo s ním tento manévr koordinuje v tak velké výhodě, že je skoro nemožné, aby ho porazil někdo, kdo na své kandidatuře začne pracovat teprve tři měsíce před volbami. Zvlášť pokud by Zemanovým partnerem v této partii byl Andrej Babiš, muž neomezených zdrojů a možností.