Durčák: Orbán evropské lidovce potřebuje. Sňatek z rozumu mu v Maďarsku dává „klid na práci“

KOMENTÁŘ MICHAELA DURČÁKA | Maďarský premiér Viktor Orbán se znovu dostal pod palbu evropského parlamentu. I když tentokrát jde spíše o „jeho“ Fidesz, který chce část Evropské lidové strany vyloučit ze svých řad. Je to důsledek kampaně Orbánovy vlády, která útočí mimo jiné na šéfa Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Pro Orbána je přitom v sázce krytí ze zahraničí, které mu dává na domácí scéně „klid na práci“.

Premiér Orbán poskytl o víkendu rozhovor německému Die Welt. Anglická verze je k přečtení tady a pro toho, kdo umí číst mezi řádky, se jedná o fascinující text, který poodhaluje mnohé z Orbánovy strategie. Přitom je nutné mít na paměti, že si šéf Fideszu pečlivě vybírá, komu, kdy a v jaké formě udělí rozhovor. Proto také při návštěvě Česka nezamířil do České televize, ale na TV Barrandov za Jaromírem Soukupem. Věděl, že tam nebude muset čelit žádným nepříjemným otázkám.

Orbán v textu například přiznává, že napětí v maďarsko-německých politických vztazích je částečně také jeho vina. Zdůrazňuje, že obě země mají rozdílnou filozofii v přístupu k migraci, a dodává přesvědčení, že migrační krize z roku 2015 se bude opakovat v ještě větším měřítku. A konečně: vysvětluje, proč rozjel billboardovou kampaň zacílenou na šéfa komise Jean-Clauda Junckera a filantropa George Sorose, které shodně spojuje s údajnou podporou migrace do Evropy. Orbán také popisuje, proč je něco takového v souladu s podporou frakce EPP, v níž zasedají europoslanci jeho Fideszu.

Maďarský premiér taktéž zopakuje fráze o věrnosti EPP, ztratí několikrát dobré slovo o spitzenkandidátovi frakce, Němci Manfredu Weberovi, který podle něj na rozdíl od Junckera stojí za změnami, jež Evropa nutně potřebuje. Obecně se snaží skrze rozhovor německého čtenáře přesvědčit, že maďarská a německá vize Evropy jsou si bližší, než je často prezentováno v médiích. Opětovně také zdůrazní, že jeho kampaň vedená proti maďarskému miliardáři židovského původu Sorosovi není antisemitská a Maďarsko pevně podporuje Izrael.

Sňatek z rozumu

Orbán samozřejmě ví, že EPP a podporu poslanců za CDU/CSU potřebuje. Ostatně sám reportér mu připomíná, že německé hlasy budou v případném vyloučení Fideszu z lidovecké frakce klíčové. Oproti tomu Němci a EPP do určité míry potřebují Orbána a jeho europoslance, protože očekávají volební ztráty. Každý získaný mandát bude dobrý, až půjde o zisk křesla šéfa komise pro Manfreda Webera, který je volebním lídrem frakce.

Orbán se sice na rozdíl od Berlína velice těší na změny v EU, které nevyhnutelně přijdou s květnovými volbami do europarlamentu, ale pokud už kritizuje německou unijní politiku, která se v tandemu s Francii ubírá cestou stále rychlejší a těsnější integrace unie, činí tak zásadně skrze zástupné terče. Ať už je to současný předseda komise Juncker, nebo místopředseda Frans Timmermans, který podle Orbánových slov Junckera na plakátech v Maďarsku brzy nahradí. Ne náhodou maďarský premiér sám připomíná, že do EPP pozval Fidesz německý kancléř a dlouholetý předseda Křesťanskodemokratické unie Helmut Kohl. Orbán křesťanské demokraty, kteří lobbují za vyloučení jeho strany, nazývá doslova užitečnými idioty, kteří pomáhají levici při zničení lidovecké frakce. Sám ale zároveň přiznává, že nemá žádný plán B a moc dobře ví, že ani žádný nepotřebuje.

Zahraniční krytí

Orbánova strategická důležitost tkví v tom, že jeho Fidesz na rozdíl od mnohých dalších evropských lidovců pravděpodobně neztratí ani jedno z 12 křesel vydobytých před pěti lety. Poslední průzkumy jeho straně předpovídají stabilně zisk nad 50 % hlasů, což je o několik procentní bodů více, než Orbán a spol. získali v loňských parlamentních volbách. Navíc Maďaři většinově podporují členství své země v EU. Pro odchod by hlasovalo pouhých 19 % voličů. Pro porovnání ve Francii by bylo pro „frexit“ zhruba dvakrát více obyvatel.

Lidovci navíc v evropském parlamentu ztratí podle poslední projekce zhruba čtyři desítky z 221 křesel, což pro ně bude pochopitelně citelná rána. Přijít k tomu ještě o maďarské europoslance si tak nemůžou dovolit. Proto když europarlament loni v září hlasoval o rezoluci týkající se Orbánovy vlády, byla při závěrečném hlasování na plénu lidovecká frakce značně rozdělená. Fidesz je sice vnímán jako černá ovce EPP, přesto z 200 přítomných lidoveckých europoslanců hlasovalo 57 proti rezoluci a 28 se jich zdrželo. Pro jich bylo „pouhých 115“. Včetně Manfreda Webera, kterému Orbán samozřejmě odpustil. Podobně rozdělení jsou v názoru na Orbána a jeho Fidesz evropští lidovci dodnes.

Sluší se připomenout, že Fidesz nebyl v rámci lidovecké frakce vnímán některými jejími členy vždy tak negativně. Orbánovi a spol. kromě radikálního postoje během migrační krize v létě 2015 de facto zlomila vaz reforma tamního justičního systému. Maďarskému premiérovi však roky sloužila EPP jako fíkový list, díky němuž mohl v poklidu budovat zemi k obrazu svému. Speciálně překreslení volebních okrsků, snížení počtu poslanců Národního shromáždění a obecně změny volebního zákona z roku 2012 prošly bez většího zádrhelu. Stejně jako balíček mediálních zákonů o rok předtím.