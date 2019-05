Durčák: Televizní debata s Babišem není dobrý nápad. Demonstranti můžou skončit jako Drahoš | info.cz

Každý, kdo se o tuzemskou politiku alespoň trochu zajímá, ví, že premiér a předseda hnutí ANO je špatný debatér. Babiš se kupříkladu od voleb vyhýbal konfrontaci s předsedou největší opoziční strany – Petrem Fialou z ODS. Když se ti dva utkali v debatě v rámci Otázek Václava Moravce na začátku dubna, Babiš evidentně připravenému Fialovi nestačil, ale i tento tristní výkon na televizní obrazovce hnutí ANO preference neubral a s velkou pravděpodobností ani neubere, ať už se před kamerami znemožní z premiérova hnutí kdokoliv. Babišova politická síla totiž nepramení z rétorických schopností, ale propracovaného marketingu, téměř neomezených finančních zdrojů, frustrace části obyvatelstva, ale hlavně přístupu ke státní kase, z níž může svým voličům v průběhu volebního období posílat různé dárečky, díky nimž si udrží jejich hlas.

Otázkou samozřejmě také je, co by spolek případnou „výhrou“ v televizní debatě získal. Preference těžko, jelikož se zatím netransformoval v politickou stranu. Kromě premiérova znemožnění se nicméně prostor na obrazovce skýtá pro Milion chvilek příležitost se zviditelnit a rozšířit své postoje do povědomí širší veřejnosti. Mikuláš Minář navíc na rozdíl do Andreje Babiše nemá co ztratit.

Berme ale také v potaz, že sázka na televizní debaty se podobnému názorovému proudu jaký představují demonstranti, nedávno nepovedla. Ve druhém kole prezidentských voleb mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem (jak odhadují někteří komentátoři, ale také třeba analýza agentury Median) rozhodly o vítězství Miloše Zemana tři televizní vystoupení. Není pochyb, že Babiš by si, stejně jako Zeman v prvních dvou volebních kláních, vybral hřiště a moderátora, které by mu hrálo do karet.

Výzva k televizní konfrontaci s premiérem je nicméně první viditelný politický krok, k němuž se demonstranti odhodlali. To je samo o sobě dobře, protože protestní hnutí má šanci svrhnout Babišovu vládu (což vlastně je nepochybně konečným cílem spolku) jedině za předpokladu, že k němu bude představovat skutečnou alternativu.

Demonstranti se však musí oprostit od falešného pocitu, že jejich protesty proti vládě hnutí ANO mají cokoliv společného s listopadem 89, k čemuž svádí fakt, že za necelý půlrok oslavíme třicetileté výročí od pádu komunistického režimu. Ano, je sice pravdou, že v obou případech jsou stejné kulisy a protestující spojuje odpor proti centrální moci, ale to je tak všechno. Na rozdíl od situace před třiceti lety totiž demonstranti nechtějí úplnou změnu systému a nečelí násilí bezpečnostních složek. Poklidný průběh demonstrací však nahrává spíše Babišovi, který moc dobře ví, že kdyby se něco zvrhlo, obrátí se to proti němu. Ostatně, představte si, že by Václav Havel vystoupil před třiceti lety s požadavkem, aby s ním šel Milouš Jakeš do televizní debaty. Absurdní, že?