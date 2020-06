Groteska pokračuje. Babiš obtěžkaný pochybnými kauzami nechce nikoho s pochybnými kauzami | info.cz

KOMENTÁŘ VRATISLAVA DOSTÁLA | Zakladatel, majitel a předseda protikorupčního hnutí, jehož pobyt v politice je jeden velký střet zájmů a systémová korupce, přišel s tím, že půl roku před volbami zruší brněnskou buňku hnutí ANO. Prý není deset let v politice kvůli tomu, aby mu to teď kazil někdo, kdo je obtěžkán pochybnými korupčními kauzami. Nezapomínejme, že to říká člověk, který má na bedrech snad tolik pochybných kauz, jako žádný jeho předchůdce v čele státu. Babiš je v té roli věrohodný asi jako notorický záletník, který tvrdí, že kolem sebe nesnese nikoho, kdo byl někdy nevěrný.

Babiš těží z toho, že je v tuzemské politice už skoro deset let vše postavené na hlavu. A současně tomu sám dává korunu. Tradiční politika je v očích obrovského množství lidí natolik zdiskreditovaná, že jim v čele státu nevadí bývalý komunista podezřelý ze spolupráce s Stb, který nemá problém se lží, je v monumentálním střetu zájmů, chová se mnohdy jako hulvát a je asociál s psychopatickými rysy, jehož motivací pro politické angažmá bylo podle všeho zabezpečit si byznysové zájmy, jejichž podstatou je čerpání národních a evropských dotací.

K tomu je třeba připočíst, že je na politice závislý v tom smyslu, že mu umožňuje udržet si beztrestnost v rozličných kauzách. Je komické, pokud se takový člověk začne ohánět čistými úmysly a charakterem mecenáše, jemuž se nelíbí, jak mu ostatní ničí jeho pečlivě budovanou pověst lidumila. „Neobětoval jsem deset let mého života na to, aby to finále někdo pokazil. A pokud krajské organizace vybírají lidi, kteří mají různé přešlapy a má to negativní vliv na hnutí, tak jsem jasně řekl, že už nebudu takové věci tolerovat,“ řekl ve čtvrtek Babiš s odkazem na korupční kauzu Stoka, která sahá do nejvyšších pater hnutí.

Server iDnes.cz, jehož vydavatelem je Agrofert, uvedl, že Babiš v hnutí nechce lidi, kteří mohou být napojení na pochybné kauzy. „Musíme se distancovat od minulosti,“ cituje Babiše pro změnu server Seznam Zprávy. Na to se vyloženě těším, tedy pokud to Babiš myslel vážně. Škoda že neupřesnil, kde ta minulost začíná a kdy s tím začne. Bude se snad distancovat od minulosti započaté jeho vstupem do politiky, anebo založením Agrofertu, anebo se snad chce distancovat také od svého vstupu do KSČ? Samé otázky.

V každém případě měl Babiš včera v Brně dobrou náladu. Co výrok, to perla. Prý dokonce problémy v Brně vnímal už kolem voleb v roce 2013. Někteří bývalí členové ODS podle něj totiž zjistili, že pro ně ANO může být výtah k moci. „V roce 2014 došlo k přijetí sedmdesát členů, bohužel to nebylo řešeno,“ dodal Babiš. Kdo přesně tehdy velrybařil a zda mezi těmi sedmdesáti lidmi nebyl čirou náhodou také budoucí primátor Brna Petr Vokřál, kterého do hnutí ANO přivedla jeho pravá ruka v politice a předtím v byznysu, tedy Jaroslav Faltýnek, Babiš neřekl. „O tom nic nevím. Vy o tom víte?“ reagoval, když se ho na to novináři zeptali. Zda se u toho smál, jak umí jenom on, agentury neuvádějí.

K popukání to ale je tak jako tak. A dozajista ještě bude.