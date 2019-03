KOMENTÁŘ MOJMÍRA HAMPLA | Ano, toto je tisící prvý komentář ke Klausi juniorovi a jeho vyloučení z ODS. Přesto mi to nedá. Vylučování z divnostran a divnohnutí totiž nikdo neřeší, z ANO a SPD se vyhazuje běžně, že. Zřejmě totiž ani jejich voliči nečekají, že to tam bude jinak. Takže silou ODS je, že se u ní toto téma vůbec řeší, protože ještě demokratickou a otevřenou stranou je. Body pro ni. Osobně chápu, že když hráč sedí na lavičce Sparty a nastupuje za ni do duelu pražských „S“, tak je prostě za idiota, když v průběhu zápasu začne fandit z téže lavičky Slavii a ještě jí přihrávat. To je mimo hranice absurdity, řeší se to spíše ránou do zubů ve sprše a hotovo. Přesně to junior už dříve předvedl a je to neskonale horší než pár vulgárních urážek FIFA a jiných fotbalistů, za které „jakože nakonec“ byl ze Sparty odejit.

Čili chápu, ale na druhý pohled bych řekl, že akční a energičtí excentrici by se neměli z normálních stran vyhazovat jak z praktických, tak i taktických důvodů. Prakticky proto, že se pak hromadí v těch divnostranách a je to v průměru ve veřejném prostoru jen horší a takticky proto, že i konzervativně-liberální strana potřebuje svůj levicový konzervativní okraj. A ten si junior řídil slušně. Vážně, levicový okraj.

Junior má stejně jako Klaus senior jistý cit pro nálady, pocity a touhy lidu obecného. A ten ve své většině prostě u nás nikdy nebyl a nebude pravicový. Česko je typicky, definičně sociálně-demokratická země. Vždy byla. Začátek 90. let jen přinesl tu historickou výjimku, kdy po naprosté komunistické devastaci, hlubší a systematičtější než jinde v ostbloku (kromě Rusů jsme jako jediní zemi přejmenovali na „socialistickou“, pamatujete?), se puštěné politické kyvadlo zhouplo dočasně velmi silně doprava.

Klaus senior u toho byl, pochopil to a program pro přechodně pravicové Čechy zemi nabídl a realizoval. Na rozdíl od jeho kritiků to považuji za jeho největší úspěch, nehynoucí zásluhu a též dílo, které dodnes nese plody. Nemuselo to tak dopadnout. Změna vlastnických poměrů, volná tvorba cen a konkurence nemusely být tak rozsáhlé a důsledky tak nepřirozeně blahodárné, že z nich dodnes čerpáme. Kdo zná Budapešť či Bukurešť ví, že hlavní město může vypadat mnohem hůř, když kupříkladu nezměníte radikálně vlastnické poměry. Osobně myslím, že historie mu to přičte jako plus. A to, že 90. léta zplodila i to špinavé jako je socialistická, dotační buržoazie typu Babiše, je jiná věc.

Ale to bylo už včera. Kyvadlo se pak začalo vracet do normálu a vrací se dodnes. A nejmenší společný jmenovatel populace není „více osobní aktivity a zodpovědnosti“, „více soukromého vlastnictví“ a „neustálé snižování role státu“. V to kritická masa populace nevěří. Naším nejmenším společným jmenovatelem jsou bohužel jen dvě frustrace člověka, který se cítí jako zaměstnanec, ne aktivní tvůrce svého státu. Zaprvé: „někdo nás okradl“ nebo „na nás nefér vydělal“ a zadruhé: „zlí cizáci nám škodí“ (a chtějí nás okrást, tedy variace toho prvního). Tyhle hlasy uměl vždy dobře lovit Zeman a v průběhu času jich přibývá, ne ubývá.

I Klaus senior to s citem pro nálady veřejností pradávno pochopil. A protože nemůže se svou rolí v 90. letech brnkat na strunu okrádání, brnká na tu „cizáckou“. A úspěšně. Junior taktéž. Proto jejich pozice lze označit jako pozice konzervativní levicové masy. Tedy lidí, kteří nemají rádi, když je někdo buzeruje (nic speciálně pravicového, to nemá rád ani komunista, ten tak maximálně rád, pokud buzerují sousedy) a nemají moc rádi novoty (dtto).Rozhodně nečtou zaníceně po večerech Hayeka a Friedmana, a když se jich zeptáte na jejich politické názory, nic pravicového neuslyšíte.

Znám řadu podporovatelů Klause juniora a vsadím se o lahev šampusu, že většina z nich by se opravdu hodně ošívala, kdyby se jim jako program začalo cpát něco ryze pravicového: privatizovat třeba poštu, ČEZ, dráhy nebo Lesy České republiky, více soukromých nemocnic a možnost dostat lepší lékařskou péči za příplatek, více zásluhový důchodový systém, konec glajchšaltování středních škol jednotnými maturitami apod. Ne, ne. Chtějí svůj konzervativní klid v rovnostářské zemi, kde nás cizinci drtí.

Takže je to legrace o zakládání nových „skutečně pravicových stran“. Takoví voliči - jako Židé – na svého spasitele stále čekají. A z Klaus family jistě už nikdy nepřijde. Ale pokud chtějí mít pravicově smýšlející obecně alespoň přiměřenou šanci, že někdy budou důležitou politickou silou (těch přesvědčených bude u voleb těžko kdy víc než 20 procent; 25 procent jen když se zmobilizují všichni a ostatní k volbám přijdou málo), potřebují pořád krýt i ono levé konzervativní křídlo. A to se teď odkrývá, což může být paradoxně pro pravici opravdu zkáza.

Autor je členem správní rady Institutu ekonomického vzdělávání INEV a bývalým viceguvernérem České národní banky.