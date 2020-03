Holec: Boj o živnostníky začal. Vezme si je Babiš zpátky? | info.cz

Šéf ANO hraje o hodně a může to pro něj být zlomový moment. Právě živnostníci mu totiž výrazně pomohli raketově „vlétnout“ do politiky v jeho prvních sněmovních volbách v roce 2013, které z něj udělaly mocného vicepremiéra a ministra financí. Babiš pak politicky vymazal tehdejšího premiéra ČSSD Bohuslava Sobotku a jeho straně „ulevil“ od tolika tradičních voličů naučených na různé dávky, že v následujících volbách skončila na sedmi procentech.

Živnostníky a podnikatele, kteří mu dávali oficiální podporu, si šéf ANO pro změnu vypůjčil od tradiční pravice. Tu doběhla „kmotrovská“ korupce a taky dlouhá ekonomická recese, za níž udělal symbolickou tečku zásah policejního komanda ve Strakově akademii. Podle průzkumů Babiš „ukradl“ v roce 2013 voliče ODS, TOP 09, Věcem veřejným a navíc oslovil i nevoliče. Logicky: jako podnikatel mluvil podnikatelským jazykem, když chtěl i „stát řídit jako firmu“.

O to se snaží i teď během koronavirové krize, navzdory tomu, že jeho elektorát je dávno jiný. Místo tradičně pravicových živnostníků Babiš už před lety nabral tradičně levicové důchodce, zatímco první voličskou skupinu začali přetahovat zase jiné partaje.

Jenže koronavirus zcela otočil socioekonomickou situaci v zemi: voliče s nejjistější ekonomickou budoucností rázem udělal z důchodců, které při životě jakž takž drží státní rozpočet, zatímco existenčně nejohroženější jsou najednou živnostníci. Ti rozpočet normálně plní daněmi a navíc si z něj nic moc neberou zpátky, mnozí teď ale přišli ze dne na den o všechny své příjmy a bez státní pomoci dlouho nepřežijí. Babiš je může dostat zpátky k sobě, nebo je definitivně vrátí hlavně ODS a daruje Pirátům. Podobné krize totiž bývají výjimečnou dobou, z níž schopní politici dokážou vytlouct vlastní zisk, zatímco ty méně schopné „dotluče“.

V politice vždycky trumfují emoce a jestli Babiš jako premiér právě teď aspoň některým živnostníkům „zachrání“ život, určitě na to ve volbách nezapomenou. Pokud ale naopak nabudou dojem, že je jejich někdejší „spasitel“ předhodil koronaviru, můžou na jejich hlasy v ANO definitivně zapomenout. Vláda proto dnes schválila kurzarbeit, odklady plateb záloh na důchodovém pojištění a celkově přišla s dalším „záchranným“ balíkem pro živnostníky. Zjevně ne posledním, na bezprecedentní situaci bude muset reagovat znovu a víc.

Boj proti koronaviru z prvotní čistě „zdravotní“ fáze rychle přechází do fáze ekonomické záchrany živnostníků a podnikatelů, bez nichž by se vrátil komunismus: všichni bychom znovu měli všechno a nic – to především. Živnostníci sice tvoří zhruba desetinu voličů, ale taky chodí disciplinovaně volit. Opozice zatím investovala hlavně do kritiky vlády a Babiš má i proto šanci „převzít“ ekonomickou fázi boje s koronavirem.

Má k tomu i případnou palebnou sílu. Zatímco „bezpečnostní“ opatření šéfuje vicepremiér Jan Hamáček, záchrana ekonomiky padá hlavně na premiéra a jeho pobočníky: ministryni financí Alenu Schillerovou a „superministra“ průmyslu a obchodu (a taky dopravy) Karla Havlíčka. Právě tohle trio nyní rozhodne, za kým půjou v příštích volbách hlasy živnostníků a podnikatelů.