Holec: Bude v Lánech veselo? Zeman si dnes může připsat hned dvojí vítězství | info.cz

A to i kdyby náhodou Babiš po lánské schůzce oznámil, že prezident přestal šlapat po ústavě, místo svíčkové snědl vlastní ješitnost a Šmardu jmenuje ministrem kultury. Během dvou měsíců, kdy v rámci své hry odmítl odvolat ministra kultury Antonína Staňka a jmenovat místo něj Šmardu, totiž z ČSSD vytáhl to nejhorší. Sama strana začala Staňka vylučovat ze svých řad, zatímco on se se Šmardou naháněl na folklórních festivalech, aby si spolu nakonec pořídili „kamarádské“ a méně sexy selfíčko na Colours of Ostrava.

Hned po něm ale Šmarda musel ještě na Facebook, kde nad sebou předtím ronil slzy a haněl vlastní stranu Staněk. A suverénně ho trumfl. „Na rovinu – zblbli jsme z funkcí. Bez nových idejí a myšlenek chcípneme v blátě. Nepomůže nám marketing ani prachy,“ napsal Šmarda. Zeman poslední dobou nepůsobí úplně čile, vsadím se ale, že tohle ho muselo nakopnout víc než celá skvadra doktorů. Takový marketing už v Lidovém domě dlouho nezažili.

A se stejnou strategií i láskou prezident nechá vzájemně se ničit i senátory, kteří dnes neveřejně usednou k projednání ústavní žaloby na Zemana. Aby prošla aspoň Senátem, který ji iniciuje, musí pro ni zvednout ruku tři pětiny přítomných zákonodárců. Od širší verze ústavní žaloby (konkurenční uzší verze zahrnuje jen prezidentovo otálení s odvoláním Staňka), již senátoři dnes budou projednávat, ale dal veřejně ruce pryč i předseda horní komory parlamentu Jaroslav Kubera, který ji označil za předem prohraný pokus senátorů o zviditelnění se. Neúspěch vlastní žalobě na prezidenta předpověděli i někteří z jejích signatářů, čímž jen potvrdili Kuberova slova.

Rozděluj a panuj, zní odjakživa Zemanovo politické krédo. Dnes odpoledne s ním zřejmě zažije hned dvojí triumf: ČSSD už „rozdělil“ do vegetativního stavu a senátoři se hrdě trumfují s vlastními verzemi ústavní žaloby. V Lánech dnes večer bude určitě veselo, ať už to se Šmardou i v Senátu dopadne jakkoli.