Holec: Budou předčasné volby? Vyděšená opozice sází na běs Okamury | info.cz

Nic jiného jim samozřejmě ani nezbývá. Když jakákoli partaj přizná, že se bojí voličů, může si být jistá, že se v příštích volbách budou bát oni jí. Pravda ovšem je, že jestli se někdo bojí předčasných voleb podobně jako zdecimovaná ČSSD, pak je to právě velká část opozice. Spíš než na předčasné volby proto nyní ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN sází na destruktivní sílu Tomia Okamury.

Situace je totiž následující: V pudu sebezáchovy mluví zmíněné opoziční strany o předvolebním bloku, protože třem ze čtyř (TOP 09, KDU-ČSL i STAN) soudě dle průzkumů vážně hrozí vypadnutí ze Sněmovny, čímž by v podstatě pohřbily současný protibabišovský blok. Jenže ten stále zůstává v plenkách, jestli vůbec. Rozpuštění sněmovny by tak mohlo být jejich posledním sněmovním aktem. A po něm už vám na konto nepřijde žádný velkorysý plat s náhradami na kompletní život, zatímco hypotéka, leasing či mladá asistentka stojí stále stejně.

Proto nastupuje efekt Okamura. Opozice totiž dobře ví, že kdykoli se ANO přiblížilo jakémukoli vládnutí s SPD, vyvolalo to uvnitř hnutí paniku. A logicky: komunisti jsou možná mediální strašák, nikdo už se jich ale dávno nebojí. To Okamura je jiná liga – SPD je v podstatě sekta a neřízená střela.

Některým voličům ANO by možná spojení s SPD nevadilo, Babiše by ale mohlo připravit o kritický počet hlasů. Spojení s Okamurou má navíc toxický potenciál narušit vnitřní jednotu ANO, která zatím byla jeho největší výhodou. I proto na něj opozice sází, i když samozřejmě ví, že pro Česko by to byla katastrofa. Je to ostatně stará dobrá logika, i když ji zmíněné opoziční strany radši nezmiňují veřejně: Čím hůř pro Česko, tím líp pro nás.