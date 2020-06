Holec: Chvilkaři jdou zase ven. Požerou opozici? | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Tak se konečně stalo, co se jednou muselo stát. Spolek Milion chvilek pro demokracii jde v červnu znovu do ulic a na „opozičním“ serveru Forum 24 vyšlo varování s titulkem „Jestli vznikne z Milionu chvilek nová politická strana, hrozí další štěpení sil“. To jen potvrzuje fakt, že Mikuláš Minář a spol. dávno nejvíc děsí opozici a ne Andreje Babiše, na kterého primárně míří.

Článek na Foru24 nápadně připomíná rukopis někdejšího Rudého práva, které taky vždycky včas zasáhlo, když hrozil průšvih. A to jak obsahem a stylem, tak i načasováním. Majitel a šéf serveru Pavel Šafr ve svém „fejetonu“ (ten mu prý dovoluje vařit z vody) bez udání jakýchkoli důkazů píše, že „vrabci na pražských střechách si štěbetají zprávu, kterou nelze potvrdit ani vyvrátit. Z iniciativy Milion chvilek pro demokracii se prý možná vyklube nová politická strana.“ A že jestli se tak stane, ohrozí to nejvíc současnou opozici. Chvilkaři by si proto měli dát pozor, s čím si hrají.

To je samozřejmě pravda. Forum24 je nicméně opoziční server, který až doteď dával chvilkařům a zvlášť jejich šéfovi Minářovi velkorysý prostor. V podstatě šlo o jejich druhý komunikační kanál, který se jen tvářil jako redakčně nezávislý, což je starý dobrý trik. Teď ale na chvilkaře střílí i Forum24. Jen úplně nejde o výstřel z Aurory, to spíš naopak: Forum24 totiž přátelsky pálí do svých vlastních řad. A zrovna týden před další akcí chvilkařů nazvanou „Vy ještě nemáte dost?“

Bez ohledu na spekulace je ale dávno jasné: chvilkařská revoluce začíná požírat vlastní „opoziční děti“. A to i bez toho, že by se Minář a spol. proměnili v politickou stranu, čemuž se mimochodem až doteď bránili, protože by se ze světců okamžitě proměnili v lotry, jimž na konto kvůli dobru nikdo nepošle ani korunu. Snad jen církev je dnes u lidí toxičtější než politici.

Chvilkaři začali v roce 2017 zručně „řízenými“ demonstracemi proti tomu, že se premiérem stal trestně stíhaný Babiš, což jistě může být legitimní důvod vyjít ven. Jenže časem přerostli v paralelní opoziční mašinerii s mnohem lepšími organizačními i komunikačními schopnostmi, než dá dohromady celá opozice, kterou mimochodem taky začali úkolovat. Chvilkaři proto už nějaký čas spíš než Babiše ohrožují opozici, která pořád není schopná ohrozit Babiše.

Nemám to ze dvou nezávislých zdrojů, tak prostě řeknu, že si „vrabci na pražských střechách štěbetají“, že na demonstracích chvilkařů nepotkáte moc Babišových voličů. Zato dokážou opakovaně naplnit nejen pražskou Letnou voliči opozice, které frustruje, že jsou voliči opozice. Nebo jinak: frustruje je, že je premiérem Babiš. A ten je premiérem proto, že opoziční ODS, TOP 09, STAN a lidovci nyní ani společně nedají dohromady volební preference hnutí ANO.

Minář dal vloni v listopadu na Letné opozici čas „do roka a do dne“, aby se sjednotila a našla vítězného lídra, který porazí Babiše, takže ani chvilkaři už nebudou pořád muset chodit na Letnou, protože i ta se časem omrzí. Záhy se nicméně ozvali hlavouni TOP 09 i ODS a vzkázali Minářovi, ať ze svého povzneseného pódia přestane školit lídry demokratických stran. Bossing, říká se tomu v moderním korporátu. Chvilkařům i opozici tedy zbývá do finálního zúčtování necelý půlrok.

Už teď je ale jasné, že účtovat Minář určitě nebude s Babišem, jemuž vděčí za svůj raketový vzlet, protože premiérovi a šéfovi ANO jako by šly akce chvilkařů naopak k duhu. Ostatně podívejte se na web Milionu chvilek a zjistíte, že z chvilkařů je dávno běžná opoziční síla s běžnými opozičními tématy: i chvilkaři nyní „dělají“ do koronavirové ekonomiky, dostavby jaderné elektrárny Dukovany nebo sucha. Jen stále nejsou opozicí, ale profesionálními demonstranty. Podzimní zúčtování mezi Minářem a opozicí se tak může stát velkou vzájemnou žranicí, jíž taky říkáme kanibalismus.