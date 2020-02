Holec: Chvilkaři jdou znovu ven. Letnou by si už měli pronajmout na stálo | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Po krátké pauze jsou zpět. Spolek Milion chvilek pro demokracii jde znovu do ulic. Tentokrát kvůli Stanislavu Křečkovi, kterého poslanci zvolili ombudsmanem. „Ochráncem veřejných práv se stal člověk, který naprosto popírá smysl této instituce. Poškodí to tisíce lidí,“ soudí parta kolem Mikuláše Mináře, která to považuje za další příznak rozkladu a privatizace státu.

Ponechám nyní stranou, jakým ombudsmanem Křeček bude. To jako vždy ukáže až čas. Co naopak víme bezpečně už teď, je, že sami sebou „vyvolení“ chvilkaři stále víc „zabrušují“ do politiky. Po premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi či ombudsmanovi si teď do svého „dohledového“ portfolia přibrali mimochodem i volbu členů rad České televize a Českého rozhlasu, takže to přestává být legrace.

Volba ombudsmana je ale největší ironie. Mináře a spol. zjevně zase tak moc nezajímala až do té chvíle, kdy Deník N napsal, že šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek doporučil kolegům z klubu volit právě Křečka a že jim při cvičném hlasování vyšel jako vítěz. Faltýnek sice nejen v České televizi řekl, že v ANO tentokrát mají volné hlasování, ale „chvilkaři“ už byli v pozoru. „Pokud poslanci hnutí ANO skutečně zvolí v zájmu trojice Babiš-Faltýnek-Hrad ombudsmanem Stanislava Křečka, popřou tím smysl a účel celé této instituce,“ napsali krátce před volbou.

Těžko říct. Spolku možná uniklo, že Křeček byl šest let zástupcem ombudsmanky Anny Šabatové a sice to nebyla hladká jízda, ale „celá tato instituce“ ho přežila. Kdyby se stal ombudsmanem bez hlasů ANO, tak najednou nevadí? Že to s tou „vinou“ při hlasování nakonec nebylo tak jasné, popsal Michal Půr už včera tady. Navíc není tajemství, že „chvilkaři“ Křečkovi paradoxně pomohli, protože někteří poslanci měli jejich diktátu a ultimát dost a volili na truc.

„Chvilkaři“ to samozřejmě popírají, protože by to mohl být zlom v jejich „svatém tažení“. Ukázalo by se, že právě kvůli nim někteří politici s gustem dělají to, co jim Minář a spol. zakazují. Anebo (jako Babiš) s gustem nedělají to, co jim přikazují. A pořád ne a ne rezignovat. Kontraproduktivní jednání, říká se tomu. A nejde jen o ombudsmana. Poslance už brzy čeká volba některých členů zmíněných rad veřejnoprávních médií a už teď klidně můžeme říct, že výsledky Mináře určitě nepotěší, protože ve sněmovně nesedí jen „jeho“ opozice.

Minář a jeho kolegové si dobře pamatují, že ochranu veřejnoprávních médií stanovili z pódia na Letné jako jednu z červených čar, po jejichž překročení jdou znovu do ulic. „Pokud to tahle půjde dál, stane se nakonec to, co v Maďarsku či Polsku. Justice, média, státní správa a veřejné zakázky budou podřízené politikům. V takové situaci už nelze hovořit o zcela svobodných volbách, protože vládní politici mají naprosto odlišné možnosti než opoziční. Vládní politici se zabetonují u moci pokřivením celého systému,“ domýšlí celý řetězec událostí Minář.

Ano, Letná. Chvilkaři by si tuhle mýtickou pláň, kudy rády chodí i velké dějiny a kterou proto vždycky chtějí dobýt všichni ti, co svou sílu rádi odvíjejí od ulice, měli nejspíš pronajmout trvale. A nejen kvůli Babišovi, ombudsmanovi a radním České televize a rozhlasu. Minář tady před časem zaúkoloval opozici „vítěznou integrací“ a jak se zdá, i v tomhle případě bude „do roka a do dne“ zklamaný. Jen aby mu náhodou Letnou nevyfouknul jiný cirkus.